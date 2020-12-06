《CS:GO》狂牙大行动开启：任务持续超 16 周，新地图以及众多新皮肤亮相

IT之家12月6日消息 目前 Steam 全世界活跃度最高的 FPS 游戏——CS:GO，12 月 4 日正式上线新的狂牙大行动。这是继去年 11 月裂网大行动后，时隔一年推出的又一次重大更新，用户只需要更新游戏至最新版即可参与。本次大行动的通行证售价为￥100 元，比上次降低了 6 元。除了本次大行动以外，《CS:GO》本身也一次性进行了众多更新，增添了回防模式、全新的聊天轮盘。

玩家激活通行证之后，可以获得狂牙大行动挑战币，通过完成狂牙大行动任务，可由青铜、白银、黄金升级至钻石币。大行动持续时间将超过 16 周，在最初的 16 周内，每周都会解锁一系列新任务，其中有单人和多人合作任务。

此外通过做每周的任务可得大行动之星，以此来兑换每周的奖励。每周获取的大行动之星有上限（10 枚），如果没有时间做任务，你也可以购买大行动之星升级包。购买并激活后，可以获得 1/10/100 个大行动之星，并拿到相应奖励，但不会影响行动币等级。

为了第一时间获得商店中的奖励，玩家可以通过充值来购买更多的大行动之星。

据IT之家了解，升级 “狂牙大行动”挑战币的唯一办法，就是在每周任务卡上完成任务。在您完成 33 个任务（白银级）、66 个任务（黄金级），或 100 个任务（钻石级）后，你的挑战币将会升级。

每周的具体任务皆不相同，玩家可以自由选择任务，只要达到 10 枚大行动之星即可视为通关。当然，如果要获得钻石挑战币，玩家需要额外完成更多的任务。

根据官方介绍，本次大行动的新地图有：本次大行动有新地图寒伤之地、守卫所、极乐净土、战线、阿波罗、秋收农场、远古遗迹登场。

除此之外，本次大行动还上线了全新的地图收藏品系列皮肤，，包括 “控制收藏品、浩劫收藏品、远古收藏品”

除了新的武器皮肤，狂牙大行动还推出了新的手套皮肤、印花、布章，以及 20 款新角色皮肤，包含 4 个女性角色。此外，《CS:GO》本次更新还增添了回防模式，由 3 个 T 与 4 个 CT 进行已经下包的残局对决。回防模式在大行动期间对所有《CS:GO》玩家开放。本次更新还增添了聊天轮盘，便于快速和队友沟通。

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