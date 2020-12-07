完全不限速还支持迅雷下载，阿里云盘全面体验

小编申请了 N 日的 “阿里云盘”至今没有发邀请码给我，还好有一位热心好友把他的体验资格让给了我，那还等什么？赶紧的来看看这个万众期待的新网盘能给我们怎样的体验吧！阿里云盘与小编前两天体验的 Teambition 网盘又有什么不同呢？一起来看看。

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没有阿里云盘邀请码 来这里试试

阿里云盘目前有 iOS 及安卓客户端，而在电脑中则可以通过网页（https://aliyundrive.com）进行登陆。不过和 Teambition 网盘一样，目前尚未完全开放，需要邀请码才有体验资格。需要提前体验的网友可通过 “YUNPAN(每日限量）、ADRIVE(每日限量）”来尝试激活。

目前新用户默认有 1T 的存储空间，暂时没有开放存储空间扩容操作。不过，后续据说将采用会员制来扩充存储空间。

当然也有申请邀请码的地址：https://www.aliyundrive.com/apply

阿里云盘初体验 一个纯粹的网盘

打开阿里云盘手机客户端首页，我们可以看到这就是一个标准的网盘设计，首页为用户最近上传、查看、备份、收藏的文件展示。

图 1 阿里云盘手机客户端首页

从首页中我们就可以看到，阿里云盘的主要功能有文件管理及相册，文件管理显示云端文件，相册则显示本地及云端图片及视频。

图 2 阿里云盘文件管理 图 3 阿里云盘相册

从阿里云盘的手机客户端中可以看到，与 Teambition 网盘不一样的就是，阿里云盘是一个纯粹的网盘，没有加入那些与网盘无关的功能。

阿里云盘体验之上传

为了更好地体验阿里云盘的上传下载速度，小编将在阿里云盘的网页版中进行。在 Teambition 那篇文章中说了小编的测试环境为电信 100M 宽带，不过最近不知为何上传速度只能达到 3MB/s 左右，经过 10000 号投诉后，貌似这两天正常了。这不，测试阿里云盘时，已经可以达到满速上传了。

不过阿里云盘在测试过程中上传速度并不怎么稳定，时不时的会下降速度，未知是否个别现象。

图 4 测试 1 上传速度

图 5 测试 2 上传速度

值得一提的是，阿里云盘支持秒传功能，对于它已经 “记录在案”的文件就可以实现秒传，不过目前它能秒传的文件还很少。

在上传功能方面，不同于 Teambition 网盘，阿里云盘在手机客户端中也可以上传任意本地文件。而在网页版中，则支持了整个文件夹上传功能。

图 6 阿里云盘手机客户端文件上传

图 7 阿里云盘网页版上传

阿里云盘体验之下载

在下载速度方面，阿里云盘和 Teambition 网盘一样目前没有进行速度限制，所以测试时基本上可以跑满小编下载带宽，且下载速度较为稳定。并且有个好消息就是，在阿里云盘中用户也可以调用下载软件进行下载，比如迅雷。

图 8 阿里云盘下载速度

图 9 可调用迅雷下载

阿里云盘：聪明的 AI 照片自动分类

阿里云盘体验之其它功能

重要资料加个保险 虎符文件保险箱

担心因为账号泄露而导致重要资料曝光？或者担心手机给他人使用时查看你网盘里的文件资料？那就把重要的资料存储在网盘保险箱里吧。

阿里云盘的保险箱称为了 “虎符文件保险箱”也就是第二层密码。用户首次使用时需要给这个保险箱设置一个单独的开启密码，然后每次进入时都必须输入该密码。

图 10 虎符保险箱

小编认为：如果你要存储重要资料文件到网盘，最安全的方法就是先用压缩软件进行加密压缩打包，然后再上传到网盘。

此外，阿里云盘不能设置独立的 APP 开启锁，打开 app 后就可以随意浏览你上传到网盘的资料，这一点存在隐私安全隐患，希望改进。

分类很详细 相册智能分类功能

阿里云盘支持 AI 技术，可以将自动的把上传到网盘里的文件进行分类，虽然有些图片会分类错误，但是大部分图片还是正确分类的，从下图可以看到阿里云盘对小编上传的图片分类非常的细致。此外，阿里云盘还有个拍摄地点标记功能，以地图形式来标记用户曾经拍摄的照片的地理位置。

图 11 相册智能分类 图 12 自动按场景分类

除了相册智能分类，阿里云盘还有自动生成照片贴纸及回忆相册功能。不过可能因为小编备份的文件较少，始终没有帮小编生成相册。

自动备份功能 相册智能备份

阿里云盘拥有相册自动备份功能，可以帮助用户自动备份相册里的图片视频，可以选择是否使用流量进行备份。不过不能备份文件夹，也不能选择所需要备份图片视频的目录。

图 13 自动备份设置

升级中的文件分享功能

在文件分享方面，在阿里云盘手机客户端中可以方便的将文件分享到微信、QQ、钉钉、微博，用户可以使用口令及私密链接分享形式。不过目前跟 Teambition 网盘一样，分享功能处于 “升级”状态。

图 14 文件分享功能

支持在线查看 文件查看功能

在文件查看方面，阿里云盘支持在线查看存储在云盘中的图片、视频。在手机客户端中的视频播放器较为简陋，而在网页版中则增加了调速播放、清晰度切换及选集功能。视频播放流畅，没有顿卡。

图 15 阿里云盘手机客户端视频播放

图 16 阿里云盘网页版视频播放

在阿里云盘网页版中查看文件时，会有一排快捷操作按钮，帮助用户进行下载、移动、收藏、重命名、查看详情、删除操作。

图 17 快捷操作按钮

在文档方面，阿里云盘（网页版及手机客户端）可以在线打开 Office 系列文档及 TXT、PDF 文档，打开后只能查看不能编辑。

与 Teambition 网盘不同的是，阿里云盘打开 Office 文档并不是使用微软在线 Office 进行打开的。

图 18 阿里云盘手机客户端打开 office 文档

图 19 阿里云盘网页版打开 office 文档

尚待改进的搜索功能

在搜索方面，阿里云盘为用户准备了分类搜索功能，不过并不怎么智能，一切只能根据文件名来进行搜索。无法通过图片内容分类来进行搜索，比如搜索 “花”是没有结果的。阿里云盘支持 AI 识别照片内容，为什么不在搜索功能支持这一点？希望日后能有所改进。

图 20 搜索功能

图 21 无法根据分类搜索

没有后悔药 文件管理功能

在文件管理方面，阿里云盘支持右键菜单操作，用户可以对选中的文件进行下载、移动、重命名、收藏、查看详细信息的操作。在批量操作上，阿里云盘网页版竟然没有加入全选文件功能。而手机客户端虽然支持全选，不过一次性只能选择 100 个文件。此外，阿里云盘还没有加入回收站功能，文件一删除就没有后悔药可服用。另外，新网盘里就有 “好友的分享”目录，小编也不知道哪里来的。

图 22 网页版没有全选功能

图 23 手机版全选限制 100 个文件

缺失离线下载令人遗憾

遗憾的是，目前阿里云盘并没有加入大家期待的离线下载功能，也不知道后会不会加上。分享功能也不知道什么时候才能升级完毕，这让它和竞争对手的功能产生了差距。

总结

与 Teambition 网盘相比，阿里云盘才算是纯粹的网盘，并且它将是面对个人用户的。阿里云盘目前并没有进行速度限制，默认给的存储空间大小也还行，就是分享功能不知道啥时候才能重新回归，还有一些基础功能还需改进。如果正式推出后，还能不限速，重要功能还能免费的话，一切还是值得期待的。不知道限速的某某网盘，压力大不大？