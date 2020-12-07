猎鹰 9 号火箭 100 次发射成功，SpaceX 货运龙飞船 2 号飞往空间站，将试验新冠药物

12 月 7 日，当地时间周日，美国太空探索技术公司 SpaceX 利用回收的猎鹰 9 号火箭助推器将首艘经过升级的货运龙飞船 2 号（Cargo Dragon 2）安全送入轨道，开启了该公司有史以来首次在轨道上同时停留两艘龙飞船的新模式。

图：SpaceX 使用回收的猎鹰 9 号火箭助推器将升级版货运龙飞船送入太空

SpaceX 自 2012 年以来就始终在为国际空间站提供补给，在之前的 20 次任务中，该公司都使用了原始版本的货运龙飞船。然而，SpaceX 从未停止开发新飞船。今年 5 月，载人龙飞船将首批乘员送上了太空。随着新版龙飞船投入使用，SpaceX 决定停止使用旧的货运飞船，而是使用升级版飞船运送宇航员和货物。

货运龙飞船 2 号在前身基础上进行了多次升级。SpaceX 表示，它可以多搭载 50% 的科学仪器有效载荷，并能够自动与空间站进行对接。原始版本飞船只能缓慢接近国际空间站，然后由上面的宇航员使用机械臂将其捕获，并转移到开放的对接端口上。货运龙飞船 2 号不需要人类的任何帮助就可以对接。

这次任务将为空间站和宇航员带来必要的补给，还将把几项实验设备带到国际空间站。其中包括欧洲航天局的 Bioasteroid，它将测试生物作用如何受到微重力的影响。所谓生物作用是指，利用微生物从岩石中提取元素的过程。

此外，此次任务还将在飞船上进行首个新冠肺炎药物研究实验，试图提高抗病毒药物瑞德西韦 (Remdesivir）的效率。同时搭载的还有 NanoRock 公司的商用气闸舱，即连接在国际空间站外部的大型金属杯，用来将有效载荷和其他材料从国际空间站的加压环境中送入太空。

继载人龙飞船完成首次商业载人发射任务（Crew-1，即第二次将宇航员送上国际空间站）后，Crew-1 和货运龙飞船 2 号的 CRS-21 再补给任务也代表着 SpaceX 历史上最快的龙飞船 “背靠背”发射。SpaceX 在短短 61 天内成功地对猎鹰 9 号助推器 b1058 进行翻新，利用其发射 CRS-21 任务。按照平均周转时间 60 天计算，一枚猎鹰 9 号火箭助推器就可以支持每年进行 6 次发射。

与此同时，每艘升级后的货运龙飞船 2 号都被设计为支持至少 5 次轨道任务，而载人龙飞船已经计划在 4 个月后进行首次重复性载人任务。

按照 SpaceX 的预计和 NASA 制定的时间表，该公司 2021 年的发射任务将至少与今年同样多。为了实现这个雄心勃勃的目标，SpaceX 和 NASA 将不得不比以往任何时候都更加依赖火箭助推器和飞船的可重用性。值得庆幸的是，CRS-21 已经扩大了 NASA 批准的猎鹰 9 号火箭助推器可重复使用的范围。

货运龙飞船 2 号目前正在前往国际空间站途中，并计划在美国东部时间 12 月 7 日下午进行自主对接。届时，SpaceX 两艘龙飞船将首次在空间站上相遇。11 月 15 日，SpaceX 的载人龙飞船成功将四名宇航员送上国际空间站，并于 1 天后与空间站成功对接。SpaceX 龙飞船任务管理主管萨拉 · 沃克 (Sarah Walker)表示：“这将是空间站上首次同时有两艘龙飞船。在不久的将来，至少到 2021 年底，我们会迎来龙飞船持续停留在太空中的时期。”