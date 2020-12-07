银河系目前观测到的恒星数量达 18 亿颗，已绘制精确位置，掌握大多数情况

据国外媒体报道，目前，欧洲盖亚太空望远镜最新观测发现银河系恒星数量达到 18 亿颗，这一最新恒星目录被称为 “终极天空之书”。



12 月 3 日，科学家最新发布了当前银河系观测恒星数量，迄今为止，盖亚太空望远镜已绘制出 18 亿颗恒星的精确位置，并掌握其中大多数恒星与地球的精确距离，以及它们的空中运行状况。

据悉，盖亚太空望远镜于 2013 年发射，它仍能服役 4 年时间。但即便是现在，这台 “宇宙探索机器”仍以令人难以置信的速度带给人类关于宇宙的新见解，每天平均有 3 篇学术论文发表，都是基于该望远镜的观测数据。

艺术想象图：盖亚将给我们一些关于银河系本质的基本见解

就 “生产力”而言，没有什么探测器与之媲美，即使是功能强大的哈勃太空望远镜，英国莱斯特大学马汀 · 巴斯托（Martin Barstow）说：“盖亚数据就像席卷天体物理学领域的一场海啸！该望远镜的观测数据涉及到天体物理学的各个领域，从邻近地球的恒星，到太阳系行星，以及延伸至宇宙的边缘。”

欧洲航天局盖亚太空望远镜看起来一顶旋转的大帽子，它距离地球 160.8 万公里，使用英国制造相机记录所有太空发光和移动天体，并具有惊人的精确度。这在测量太空距离方面尤为重要，盖亚太空望远镜通过跟踪天体绕恒星旋转时如何轻微摆动，来测量它的距离。

这是一种三角学视差原理，随着时间推移，盖亚太空望远镜将逐渐消除评估数据中的不确定性。观测一颗 15 等级的恒星，其模糊程度远超过肉眼可视范围，但盖亚太空望远镜的观测误差是 0.027 微角秒。

英国爱丁堡大学尼古拉斯 · 罗威尔博士解释称，这相当于在 20 万公里之外凝视一枚 1 英镑硬币。

2016 年，科学家首次更新了盖亚太空望远镜的观测数据，当时观测发现银河系恒星数量为 11 亿颗。但到 2018 年，该数据已上升至 16 亿颗，12 月 3 日，最新数据显示，现已观测到银河系 18 亿颗恒星。

盖亚还提供了附近矮星系的新信息——大麦哲伦星云和小麦哲伦星云

对于这 18 亿个光源，盖亚太空望远镜能精确掌握其位置和亮度，其中有 15 亿颗恒星的距离和横向运动被记录下来，相似的恒星都标注为相同颜色，这对了解恒星属性非常重要，例如：恒星温度、成分和年龄等。

目前，盖亚太空望远镜已计算出其中 720 万颗恒星的径向速度——它们朝向或远离地球的运行速度，有些恒星径向速度很快，达到每秒 500 公里以上。穆拉德太空科学实验室乔治 · 塞布鲁克（George Seabroke）博士推测，这样的速度意味着部分恒星可能来自银河系之外，它们通常是光环星，它们多数时间远离银河系盘，之后我们可能观测到它突然穿过银河系盘，其中一些可能是闯入者，通过对它们全面分析，应该能确定它们的起源。

12 月 3 日发表的焦点数据是关于银河系质量对太阳施加的重力加速度，这使得太阳以及太阳系行星环绕银河系中心轨道运行，盖亚太空望远镜基于 “固定光点”，以遥远星系作为参考坐标系进行测量。

结果显示，太阳的重力加速度很小，16 皮米 / 每平方秒，1 皮米是 1 米的一万亿分之一，这将使我们的太阳系轨道发生偏转，但不会导致太阳在宇宙中 “弹射”。

这就是盖亚观测到的 18 亿颗恒星的总密度

英国剑桥大学弗洛 · 范 · 莱文（Floor van Leeuwen）博士称，3 年前，一篇论文指出盖亚太空望远镜观测数据具有重要意义，能观测到太小无法测量的天体，但事实上，我们可以测量这些遥远天体，到盖亚太空望远镜服役结束时，我们应该能达到大约 1% 的精确度，这超出了天文学家的想象。

太阳大约一半的引力来自银河系可见物质，另一半引力来自不可见物质——所谓的 “暗物质”，目前科学家仍不清楚暗物质究竟是什么，但可以确定的是它们对宇宙正常物质产生影响。

剑桥大学格里 · 吉尔摩（Gerry Gilmore）教授说：“我们希望通过后续实验，使观测数据更加精确，并在不同尺度等级上进行实验，或许我们能够观测到不同类型的暗物质。所以这些对质量分布方式和物体移动方式的精确测量，实际上在探索基础物理学的极限。”

盖亚太空望远镜的寿命受推进器喷射的氮储存量，当燃料储备耗尽时，其任务使命将终结，预计该望远镜 “死亡时间”是 2024 年。