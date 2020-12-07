柔宇刘自鸿：柔性屏用在飞机上，一架一年可节省 100 万美元油费

12 月 7 日上午消息，在今日的中企领袖年会上，柔宇科技董事长刘自鸿发表题为《柔性技术的创新与未来》的主题演讲。

刘自鸿表示，在面对变化时，会面临很多不理解、不相信。但如果底层的逻辑是可行的，就应该勇敢大胆地尝试。

从工作方式，连接方式，沟通方式，生活方式，科技正在改变人们的世界交流的方式。面向万物互联，他认为核心是感知、计算和互联，而大家对计算和互联比较重视，却忽略了感知技术的改变。

他认为，柔性技术的出现，将迎来人机交互方式的变化。柔性最大的特点是打破物理空间的限制，可以在各种物体的表面或者柔性的物体当中植入进来，可以进行显示、感知、传感。柔性技术是人机交互的另一可能，从人适应机器走向机器适应人。

在感知技术领域中，柔性有机会成为一个平台性技术，柔宇也希望能够通过柔性技术促进万物互联更早地到来。

刘自鸿介绍，目前柔宇的柔性技术已经在移动终端，智能交通，智能家居，办公教育，文娱传媒，运动时尚等领域得到应用。

在移动终端上，柔宇的折叠屏手机可折叠次数达到 180 万次。

在交通领域，柔宇与空客合作，将柔性屏应用在飞机上，一架飞机一年可以省 100 万美元的油费；应用在汽车上，未来的汽车也将更具空间感，产生新的交互。

在运动时尚领域，LV 的设计师正在将柔性屏应用在了包上。

在文娱传媒方面，广告形态的也会有更多可能。

“我们希望与行业合作伙伴构建柔性电子产业生态圈，若干年后我们希望柔性技术能够让更多的行业由以前的不可能变得可能。”他说。