谷歌大量删除 Chrome 浏览器扩展制造商 IAC 插件

据报道，谷歌近日表示，由于 “违反政策”，该公司已经删除在线集团 InterActive Corp（IAC）的多个浏览器扩展程序，并正在考虑 “其他行动选择”。

“我们将继续就 Chrome 网页应用商店的政策，与 IAC 进行讨论。由于违反平台政策，我们已经删除 IAC 的多个扩展程序。”谷歌发言人在邮件声明中写道。

声明继续补充道：“我们也正在检查剩余的扩展程序并考虑其他行动选择，但我们尚未就 IAC 在应用商店内的状态做出决定。”

据先前的报道，谷歌正考虑是否要严惩 IAC，因为谷歌认为 “IAC 存在欺骗性营销行为”。报道还指出，谷歌认为，IAC 描述的浏览器插件信息不实，并且谷歌或许会进一步从 Chrome 浏览器上禁用这些产品。

谷歌发言人未在声明中具体说明，该公司认为 IAC 违反了哪些确切政策，也未提及该公司正在考虑的具体行动选择。

一名 IAC 发言人对扩展插件违反谷歌政策一事予以反驳。她指责谷歌这属于反竞争垄断行为。这位 IAC 女发言人声称，谷歌滥用其地位，将其浏览器业务缩小到 “互联网的最后一个小角落”，并试图将其关闭。这位发言人在邮件声明中说道：“我们给谷歌支付了数亿美元，以在 Chrome 应用商店内推广这些产品。现在，谷歌又利用他们的优势，打压我们的浏览器业务。”

据悉，谷歌的调查人员发现 IAC 浏览器插件的功能往往与描述的不符，还会将用户导向额外的广告。但由于担心惩罚被指存在反竞争之嫌，谷歌尚未对 IAC 采取内部推荐的行动建议。

IAC 发言人则表示，作为两家公司合作协议的一部分，多年来，谷歌一直允许其在 Chrome 应用商店内推广插件。

IAC 成立于 1986 年，总部位于美国纽约，是美国一家互联网巨擎，业务涵盖信息服务、电子零售、旅游服务等。IAC 旗下品牌包括美国第四大搜索引擎、问答服务 Ask.com，维基百科类网站 About.com 和全球最大的在线字典之一 Dictionary.com 等。