红杉投资年初发出 “黑天鹅”警告，年末却收获难得的好年份

在新冠疫情被宣布为大流行前一周，身为全球顶尖风投的红杉资本就发表了可怕的预言。该公司建议其投资的公司控制开支、裁员并适应新的经济现实。红杉的投资家写了一封广为流传的备忘录，起名《黑天鹅》。他们认为，可能要花几个季度才能控制病毒传播。“全球经济需要更长时间才能恢复正常。”

但短短三个月后，他们就意识到，尽管疫情导致成千上万人丧生、无数人失业，还摧毁了大量小型企业，但它反而可能会帮助某些公司快速发展。股市快速回升，包括红杉投资的公司在内，多家企业纷纷上市。Airbnb 和 DoorDash 是该公司投资组合中最有价值的两家公司，他们都将于本周 IPO。这将成为红杉创办近半个世纪以来最好的年份之一。

业绩数据显示，至少有两家成熟但活跃的红杉基金的投资者在扣除费用后的账面收益达到 11 倍，还有一只基金的回报达到 8 倍。红杉资本的发言人拒绝评论这些数字。

对于风险投资家来说，经过春季的震荡之后，今年反而变成了非常舒适的一年。Dealogic 的市场数据显示，今年迄今为止，由风险投资支持的 IPO 筹集的资金比互联网泡沫时期的高峰还要多。根据研究公司 PitchBook 的数据，风险投资今年有望向美国创业公司投资超过 1400 亿美元，超过去年的总额。彼得 · 泰尔（Peter Thiel）的 Founders Fund 在 9 月份有两笔大型 IPO，预计本月至少还会有三笔 IPO，分别是 Airbnb、Affirm 和 Wish。安德森 - 霍洛维茨（Andreessen Horowitz）也参与了前两家公司，此外还包括视频游戏制造商 Roblox。同为 Airbnb 支持者的 GGV Capital 今年也将有 8 家公司在美国上市。

该公司合伙人罗埃洛夫 · 博塔（Roelof Botha）表示，当红杉资本投资者在 3 月初做出预测时，他们并未完全说明相互孤立的世界将如何使科技公司受益，也没有阐明政府刺激计划的影响。人们在 DoorDash 上订购了更多食物，并在红杉投资的另一家可能 IPO 的公司 Instacart 上购买了食品杂货。他们经常使用基于 Unity Software 的开发工具制作的游戏，还在 Airbnb 上租用了流行病防护垫。博塔表示：“这是意外之喜。科技帮助我们应对了疫情。”

任何投资者都希望具备预见未来的能力。数十年来，红杉资本通过投资苹果、谷歌、PayPal、甲骨文、WhatsApp 和 YouTube 等公司的丰厚回报，在风险投资行业树立了这种声誉。在 2008 年发表题为 “安息吧，好时光”的 PPT 演讲时，他们准确地预测了即将到来的经济寒冬。自此之后，红杉便成为了硅谷的 “占卜者”。

红杉通过与 Y Combinator 的正式和非正式的关系，成功获得了当今时代最令人瞩目的投资机会。并获得了当下最大的成功。在前合伙人格雷格 · 麦卡杜（Greg McAdoo）的建议下，红杉资本于 2009 年直接投资了这家创业孵化器，相当于入股了它孵化的所有公司。同时，红杉花了一些时间认识了 Y Combinator 所孵化的公司的创始人，包括 Airbnb 和 Instacart。对这家孵化器的投资几年前悄然结束。

红杉资本最近的三只基金，每只基金的表现都比前一只更好。“红杉资本 XI”是 2003 年成立的，主要投资对象是 LinkedIn 和 YouTube，它在扣除费用后的整个存续期回报率为 8 倍。数据显示，2006 年的 XII 基金包含了对 Airbnb 和 Unity 的第一笔投资，其回报率为 10.9 倍。第 13 只基金名为 “红杉资本 2010”，持有 Square、Stripe 和 WhatsApp 的股份，回报率为 11.1 倍。入股 DoorDash 和 Instacart 等公司的新基金业绩目前还不得而知。

并非每笔投资都令人回报惊人。例如，共享踏板车公司 Bird Rides 今年不得不停止在几个城市的运营并裁员。笔记软件开发商 Evernote 已经大不如前。

由已故汽车巨头创建的福特基金会红杉资本和另外几家风险投资公司的长期投资者。该基金会副总裁兼首席投资官埃里克 · 多普施塔特（Eric Doppstadt）表示，红杉提供了业内顶尖的业绩，而且非常稳定，而大多数公司则飘忽不定，时好时坏。但是，红杉资本的合伙人似乎并未自满。多普施塔特说：“尽管他们今年取得了成功，但却并没有在合伙人会议上倒香槟庆祝。” 他也拒绝对回报数据发表评论。

红杉合伙人、Airbnb 和 DoorDash 的董事会成员林君睿把风险投资合伙人关系比作克鲁小丑（Mötley Crüe）乐队：音乐家们各自贡献出不同的才能，组成一支优秀的乐队。（该乐队与红杉的领导层有相似之处，直到 2016 年，红杉的领导层还完全由男性组成，他们在当时聘用了美国第一位女性投资合伙人杰西 · 李（Jess Lee）。）

林君睿在 Airbnb 发展早期就通过每周在该公司的办公室里工作一天来证明他对 Airbnb 的承诺，红杉的其他合伙人也曾在自己的公司里采取过同样的措施。曾与 Airbnb 和红杉合伙人合作过的品牌定位专家茱莉 · 苏潘表示，当 Airbnb 试图将这项服务发展成一项既能让人们在旅行时感受到当地人的生活，又能找到一个下榻之所的服务时，红杉的合伙人也承诺给予支持。“他们知道这款产品何时蕴含感情，”苏潘说，“他们在这方面很在行。”

最重要的或许在于，红杉愿意承认错误，并在需要时进行调整。一位知情人士说，在《黑天鹅》备忘录发布后不久，负责大量中国企业的红杉资本在华员工开始注意到国内的早期复苏迹象。一位不愿透露姓名的人士说，合伙人意识到同样的事情可能很快就会在美国发生。

疫情夺走了人们的生命，破坏了人们的生活，但是到了夏天，股票市场已经为新股上市做好准备。据一位红杉资本董事会成员透露，该公司建议一些较成熟的创业公司重启 IPO 计划。仅在 9 月，红杉投资的公司就有 3 家成功 IPO，分别是数据公司 Snowflake、云管理提供商 Sumo Logic 和 Unity。如果红杉资本在 Airbnb 和 DoorDash 中所持股份的估值达到预期上限，这些股份本周的总价值将达到 90 亿美元。