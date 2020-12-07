亚马逊 CEO 贝索斯捐巨款应对气候变化，葫芦里卖的什么药

如果你有 10 亿美元，想要为气候变化做点什么，那么会怎么做？对一些人来说，这不是个反问句，而是实实在在值得思考的问题。

据报道，早些时候，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）在 Instagram 上宣布，已经向多家关注气候变化的公益机构捐出 7.91 亿美元。这种做法已成为富豪们的最新趋势，比尔 · 盖茨和迈克尔 · 布隆伯格等人也在这样做。不过，贝索斯还将在这个领域捐出更多资金，这批捐款仅仅只是他 100 亿美元 “贝索斯地球基金”的开始。

但有趣的是，即使对这个星球上最有权势的人来说，如何去做这件事的答案也不明确。投资可能需要多年才能成熟的技术，还是把钱用于发展中国家的清洁能源，从而立刻减少污染？或者，投资政治是否会是更高效的方式，推动政策朝着有利于抗击气候变化的方向去发展？或者，你是否应该花钱建造防波提，为不可避免的未来提前做准备？

每一位亿万富翁都有自己的做法。盖茨选择了技术路线，支持包括核聚变到熔盐电池在内的各种清洁能源项目。他还花时间去写作和讨论这个主题，并将于明年出版一本关于气候变化的书。布隆伯格一直专注于相关的政治议题，包括投入超过 1.7 亿美元，发起关闭火力发电厂的运动。他的成功是近年来美国碳排放下降的原因之一。

贝索斯已成为他们中的最新一员，而他的方式看起来也最普通。他向美国 5 家规模最大、历史最悠久的绿色组织分别开出了 1 亿美元的支票，同时也向其他几家组织捐出了一笔略少的资金，包括投资 3000 万美元用于植物根部碳存储的研究。

这是个很好的姿态，但给人的感觉味道有些不对。美国中产阶级们通常也会在年底开出支票，最大程度地实现避税。作为亚马逊 CEO，贝索斯常常被认为是全世界最具颠覆性的创新者之一，但他在气候变化方面的捐款明显缺乏颠覆性或创新性。

亚马逊最近发生的事件让贝索斯的捐款看起来更像是防御性举措。2019 年 9 月，亚马逊员工举行罢工，抗议公司的气候政策。这给亚马逊的公司形象造成了负面影响。员工的部分诉求已经得到满足：亚马逊已经制定目标，宣布到 2040 年实现将净碳排放量降低至 0。

另一方面，亚马逊还采购了数万辆电动汽车，承诺到这个 10 年末，一半物流运输业务将实现零碳排放。亚马逊还购买了西雅图一座体育场的冠名权，将其命名为 “气候承诺体育馆”。

但所有这些都无法掩盖这样的事实，即亚马逊在应对气候变化方面的行动比谷歌和微软等其他科技公司要慢很多。亚马逊的碳排放量依然巨大：2019 年，包括办公室、仓库和送货车辆在内，亚马逊的二氧化碳排放当量达到 5100 万吨，比瑞典整个国家还多。

波士顿东北大学研究这个领域的教授马修 · 尼斯贝特（Matthew Nisbet）表示，贝索斯现在是全球抗击气候变化捐款最大的单一来源，因此创造了 “巨大的气候变化光环”。但他认为，这样的光环也有不好的一面：大额捐款可能会给环保公益组织带来利益冲突，这些组织原本可能会更好地发声，批评亚马逊的不环保行为。（不过，捐款接收方都否认了这一点，并称各自有严格的政策来避免任何利益冲突。）

即使贝索斯并没有故意收买批评者或安抚员工，他的做法也存在明显的缺陷：他在这个问题上投入了大量资金，但并没有相应的战略与之匹配。与其他关注气候变化的富豪相比，他也没有就这个问题发表过太多看法。

他最近在 Instagram 上发布的内容与盖茨所写的数千字观点文章形成了鲜明对比。同样，布隆伯格对抗击气候变化的工作也投入很大。人们每年都可以看到这名老人出席联合国气候大会，还没有倒完时差就开始了演讲。

事实上，回顾贝索斯近年来的演讲和采访，有迹象表明，贝索斯真正有热情的是另外一件事：彻底离开地球。贝索斯一生都痴迷于太空探险，他每年都要向自己的太空探索公司蓝色起源投资约 10 亿美元，并将其称作 “我正在从事的最重要工作”。

他的目标是，未来有一天人们可以居住在太空，生活在巨大的太空殖民地中。他说过，因为人口的不断增长，“我们最终将不得不离开这个星球”。他还想要把重工业也搬到太空中，在地球上只留下一些轻工业，以及一些还希望留在地球上的人。而他本人则希望能登上太空飞船。尽管 “贝索斯地球基金”雄心勃勃，但你真的会把这个星球的未来寄托在一个考虑离开地球的人身上吗？