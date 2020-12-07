【IT之家众测】一加 8T：美如画，迅无影，慧于心

2020 年是个注定值得铭记的一年，疫情影响了每个人的生活，却没有阻止科技的发展，而这其中手机行业似乎受到的影响比较少，这一年也推出了许多令人印象深刻的产品，要我说今年手机行业的关键词我觉得是高刷，快充和旗舰体验。

而对于我这名大学生来说又多了 “今年 5G 手机贵了不少”的吐槽。各家产品各有各自的卖点和优势，无论是高端旗舰产品、中端机还是追求极致性价比的手机比比皆是。一加手机在上半年发布了一加 8 系列和一加 8 Pro 系列，作为一名使用多年的一加手机用户，我很喜欢一加 8 的轻薄和夺人眼球的银翼配色，也感叹于 8 Pro 继承了 7 Pro 的 2K 屏和高刷等硬件上的的优秀品质，把硬件各项数值拉满，又增加了无线充电、MEMC 芯片、前后感光等补齐短板又引领行业的功能，使得一加 8 Pro 成功跻身旗舰机的行列。

而随着 8 系列的发布，除了赞美之外，不同的声音也随之而来。有人说，“我们不要旗舰，而是旗舰杀手”，认为定价过高；也有人说，“一加系统太简陋”，在同价位会选择系统更好的；甚至有人对一加 “不将就”产生了质疑……



时间线推回到去年，是 7 Pro 的成功让一加 “出圈”，越来越多的进入公众视野是人们对一加这个品牌有了不同的标准和要求。当然，一加也是明白这些用户的声音的，如何抓住新了解的消费者注意力，一加也需要自身的改变。从年初的改变 LOGO 设计语言，到 8 系列多次进行促销活动，面向海外发布价格更实惠的 Nord 系列产品，到下半年氢 OS11 的发布，而一加 8T 系列的发布是一加对于种种声音的回应。我将从我 8T 发布后至拿到IT之家提供的测试机使用的这段时间顺序来聊聊我对这款产品的主观理解，探讨这款产品所诠释出来的意义。

获得体验资格前的感受

我的主力机是一加 7T，根据我自身的手机使用习惯，并没有考虑在今年换机，在一加 8T 发布时并没有仔细研究，只是惊讶于一加 8T 的 3399 的起售价和《赛博朋克 2077》定制联名款的推出，对于详细的配置方面没有过多关注。

▲图源：一加官网

3399 的起售价定位，在我看来是一加对于上半年 8 系列后外部声音的一种回应。与 7T 当时 2999 的起售价相比，多了 400 元能体验到 5G，还有旗舰级别的 120Hz 屏幕显示效果等等，是回归了一加最初对于性价比和品质的追求，不同于更低价位的简单粗暴，一加一直拥有对产品独一套的品质追求，从而产生了超越其价位的越级体验。当时的我认为这可能是符合大多数消费者对一加的定位而推出的产品。

眼看 8T 将要淡出我的视野，IT之家发布了众测资格的邀请，而抱着试一试心态的我最终成功获得了众测资格，在此感谢IT之家能给予我这次体验机会。而使用过一加 8T 之后我又对它的总体感受又发生了什么变化呢？先让我正式带大家一起看看这款产品吧。

开箱与外观体验

包装无论内外部设计延续 7T 以来的风格，简洁而摆放有序。我拿到的是青域版本，顺应时下流行的绿色。第一次拿起，我发现：一是与 7T 的 AG 磨砂工艺背面触感的冰凉不同，青域 8T 拿在手中有温润如玉如陶瓷一般的感受；二是仔细抚摸，的确是玻璃的触感，却又没有发现明显的指纹残留。此为一加在背板工艺上的又一次尝试与突破，也是这款产品超出我期待的第一个地方。

一加 8T 相比 8 系列外观最大的改变是摄像头模组放在了左上角，另外多增加了一个光线识别传感器。这样的设计和当时 7T 的想法一样，都是在寻求背部多传感器多开口下的美观设计排布。除此之外，也有许多改动的小细节。背部边缘弧度的增大，一些开孔形状和按键位置也有小调整，最终为的是进一步提升握持手感。

▲左：一加 8T，右：7T，下同

正面，8T 采用与 8 系相同的左上角挖孔设计，边框相较 7T 也有了进一步的缩小。比较有趣的是，一加这次随机赠的透明保护壳也进行了重新设计，背面刻印 “NEVER SETTLE”的标语，正面四周高于屏幕，进一步缩小了视线对边框的感知。

屏幕体验

第一感受：比一加 7T 亮了许多，显示更加通透了，120Hz 体验更上一步，这对我来说是第二个惊喜。虽说有和一加 7T 差不多的参数——6.55 英寸、1080P 显示级别的 OLED 直屏，但面板产品迭代必然会带来显示效果的革新。一加 8T 这次毫不客气的采用了 8Pro 定位的 120Hz 刷新率和 240Hz 采样率，同样支持 HDR10 + 内容播放，获得了测试机构 DisplayMate A + 的评分。不同的是升级为 8196 级亮度调节，阉割了 MEMC 芯片。

OLED 高刷新率屏作为一加的当家本领，在 8T 上使用操作十分顺滑，滑动还是系统动画都十分细腻，并且不会出现 LCD 高刷屏的拖影问题。同时亮度变化也更为准确与细腻，这是因为我前面提到过的背部感光芯片和 8196 级亮度调节，日常使用中如有在背着台灯的情况下也不会出现 7T 屏幕突然变暗的情况。算是解决了人们日常生活中遇到的一大痛点，为此我要点一个大大的赞。

▲左：一加 8T，右：7T

其它细节调整有屏下指纹支持黑屏盲解，识别区域也作了提高，提升解锁体验。

5G、游戏、充电与续航体验

配置

性能配置方面你永远可以相信一加。毫无疑问是高通骁龙 865 平台与 UFS 3.1 闪存。Geekbench5 分数测试也属于 865 的正常水平，单核 888 分，多核 3145 分。安兔兔存储性能测试中 8T 的两项读取速度相比搭载 UFS3.0 的 7T 有 20% 至 25% 左右的提升，而两项写入速度则有接近一倍的提升。日常使用时，旗舰级的 CPU 毫无疑问是更快的软件加载、更好的功耗表现，而闪存升级主要体现在能明显感知到安装软件、大型文件加载时间的大幅减少。

5G

支持 5G 大概是今年手机最基本的卖点了，但一加 8T 全球不同版本能支持几乎所有 5G 频段，实现 5G 全球通。当然，对于大多数国内消费来着来说，我们只需知道一加 8T 是支持国内运营商 5G 的 NSA/SA 服务就行了。SA（即独立组网）近期才在小范围上线，大部分 5G 覆盖范围为 NSA（即非独立组网）。不过我个人认为，现在仍然是 5G 建设的初期阶段，速度快只是 5G 最基础的特性，体现在快速下载、在线视频、高清直播等等方面，而结合速率、覆盖、与套餐价格等等因素，5G 的使用目前对网民来说显然不是特别实惠。如今的 5G 手机为未来 5G 建设和大规模商用打下了用户基础。未来的 5G 还有低延迟的实现，对于云游戏等方面的体验有重大的提升。

我办理了移动的极速 5G 业务进行测试，最高下载速率超过 700Mbps，上传超过 80Mbps，相比 4G 时的网速有了翻倍的提升。一加 8T 在有 5G 覆盖时会显示 5G 信号图标，在系统设置中开启智能 5G 功能后，平时大多数都处于 4G 网络下，当有大流量需求时会自动启用 5G，这提升了用户体验，同时保证了续航。日常使用中我测试了一加云服务中云盘的上传与下载功能。在 5G 环境下，大文件的上传速率能稳定在 10MB/s 左右，在软件商店中下载王者荣耀速度能超过 80MB/s，整个下载加上安装在 1 分钟之内就完成了。

游戏

有着顶级的硬件，一加 8T 对应大多数游戏也毫无压力。《和平精英》实测中，开启 HDR 画质和极限帧数，游戏帧率维持在 60fps 左右十分稳定，在超高清画质超高帧数下也能维持在设定上限的 40fps。游戏半小时后，机身保持温热，耗电 11% 左右，表现优异。

《原神》在移动端被视为是性能大户，市面上大多数旗舰移动设备都无法很好的运行自定义最高画质。实测在推荐的中画质选项中手动选择帧数 60 能保持 60fps 稳定流畅运行，而在默认极高画质、帧率设置 60fps 下，实测平均帧率 53fps，基本感受不到卡顿。而在我把各项画质拉到最高后，实测下帧率在 30~60fps 间波动明显，机身温度明显上升。

▲和平精英 HDR 高清画质，极限帧数

▲和平精英超高清画质，超高帧数

▲原神默认极高画质，开启 60 帧

充电与续航

一加 8T 采用了 4500mAh 双电芯电池设计，支持最高 65W 闪充，实测从关机至充满只需 40 分钟左右，而前 15 分钟即可获得 50% 以上的电量，这次闪充的提升也是一次越级体验。续航上，开启息屏常显模式，Wi-Fi 与 5G 数据模式切换使用，以浏览微博，看视频，QQ 微信聊天为主，下一天的轻度使用能获得 6 小时左右的亮屏时间。关闭息屏常显能获得更长的续航体验。

一加这次的充电头采用 C 口设计，除了 65W 闪充外也支持最高 45W 的 PD 协议充电，对于有其它快充协议设备的人群来说减少了充电器的携带负担。一加 8T 相比 8 Pro 缺少了无线充电的支持，但因此能获得更好的重量控制和大电池，甚至比 7T 轻了 2g。

▲左：一加 30W 充电头，右：65W 充电头

摄影体验

一加 8T 采用 4800W 像素主摄，和 7T 相同的 IMX586 传感器，支持光学防抖和电子防抖。1600W 的超广角镜头获得 123° 视角。还有 500W 的微距镜头和 200W 的黑白滤镜镜头。随着 ISP 的升级图像处理有着更好的提升。1600W 的前置摄像头我主要用于人脸解锁和刷脸支付了，这里暂且不细谈。

一加 8T 的白天成像质量非常不错，细节丰富，作为一个只会点击对焦操作的摄影小白来说，一加 8T 能给我满意的成片。阴天的成像表现也不错，属于接近真实环境情况的表现。夜景则表现中规中矩。

白天成像表现（实测场景为晴天）

▲主摄

▲主摄

▲超广角

▲黑白滤镜

▲主摄（二倍变焦）

▲主摄

▲主摄（逆光）

▲主摄（两倍变焦）

白天成像表现（实测场景为阴天）

▲主摄

▲主摄

▲主摄（两倍变焦）

▲超广角

▲主摄

▲主摄

▲主摄

▲调用黑白滤镜

▲微距

夜晚成像表现

▲主摄

▲主摄

▲主摄（开启夜景模式）

▲主摄（开启闪光灯）

▲主摄（开启夜景模式，极限暗光环境）

▲主摄（开启夜景模式，极限暗光环境）

室内

▲主摄

▲主摄

▲主摄

氢 OS11 系统体验

氢 OS 优质之处

好的硬件也要与好的软件协同配合才能发挥出最大效益。氢 OS 是不论用不用一加的用户所讨论最多的地方。氢 OS11 可谓是改头换面，定制化程度更高了。秉持着类原生风格理念，一加也形成了自己的一套系统风格。氢 OS11 采用大量圆角设计和非线性动画，滑动至界面底部后有明显的回弹，活泼生动而不死板，我所使用的过程中整个动画十分流畅舒服，细节体验不输其它对手。系统应用的信息优先级进行了调整。比如打开设置应用，标题放大而下移了下方操作，能让我抓住重点信息，单手操作时也能轻松够到最上方的操作项。而随着我向下滑动，标题逐渐缩小到最上方。

▲左：一加 8T，右：7T，下同

除此之外，加入了新的息屏显示和息屏常显功能，还在直屏上带来了边缘通知光效。每款产品的例行更新——新的动态壁纸会根据时间发生形状，色彩的改变，而我最喜欢的新的时光 AOD 不仅能显示时间和消息图标，最主要的是会根据日常屏幕使用习惯在一条彩色条带下留下长短不一的刻痕。动态壁纸与时光 AOD 相辅相成，似乎是一加在表达氢 OS11 的设计理念——快、稳、准。简洁而不简单，时时刻刻记录使用习惯。

▲图源：一加官网

一些系统 App 界面进行了重新设计，如天气、禅定模式等。采用了写实风格的动画，并将其整合进负一屏中。本地化服务加强，一加互传支持一加、OPPO、小米、vivo 等手机之间的快速文件传输。

▲天气 App 与负一屏

▲一加互传与短信识别

氢 OS 偏向原生的风格，自然也少不了原生 Android11 的一些新特性。比如在下拉快速操作栏中加入了音乐控制、播放设备管理；新的关机选项界面能够添加控件；气泡通知的支持等等。当然，这不仅需要系统支持，也需要第三方软件的适配才能发挥出全部功能。

▲气泡通知与关机界面

不足之处

信息优先级的调整有些地方显得不是那么合理。如设置应用中次级标题字体和选项中的描述一样小，让人容易遗漏。而闹钟 App 中个人感觉排版仍不是很美观，横向列表没有做到对齐，新旧设计的夹杂等等。

▲左：氢 OS11，右：氢 OS10

▲闹钟与日历 App

游戏小窗（或横屏快速回复）功能较简单，只支持 QQ、微信等消息类应用，与业界完备的小窗功能相比仍有缺陷。

▲左右上角游戏小窗截取

▲横屏快速回复

一些美中不足的地方。如小横条的沉浸问题，虽说有改善，但适配也不是很广泛，我只好在设置中隐藏掉小横条。输入法底部垫高的情况，希望能提供用户自定义高度的选项。还有负一屏的快递信息有时不能及时更新，短信认证码识别不太全面的问题等等，相比友商有一定的差距。

当然，以上的种种问题都归结于氢 OS 开发进度慢的事实。氢 OS11 发布会上的一些特性，我在 8T 上还没有找到，对于使用手机的人来说，系统作为其核心应当投入更多的人力进行研发和产品迭代。也许氢 OS11 已经具有一定基础了，但各种功能的内部选择仍不够丰富。

小结

我并不认可氢 OS“简陋”这一说法的，毕竟日常使用能满足绝大部分的需求，并进行了本地化适配。如果说 5、6 年前氢 OS 是 “简陋”的，功能不齐全，这可能是由于经验不足所导致。而随着用户群体逐渐庞大，用户需求的大量产生，许多系统功能加入到了氢 OS 中。氢 OS11 的优点之处要列举出来十分多，上述只是我所认为比较明显的地方。对于老机型我们也能看到系统功能的不断完善。

一年前发布的一加 7T，我记得当时还没有加入非线性动画，而最新版本中已经采用了线性动画，快递快捷查询功能也是在 7T 发布后一段时间所更新的，这说明氢 OS 的更新也不是一蹴而就的，是经过产品迭代的，在最新版中也有非线性动画的加入。而对于云服务等等靠软件支撑的服务则更加容易适配了。

2020 年一加与 OPPO、Realme 品牌一同整合的欢太服务接入了庞大的用户群体，比如我能在商店下载健康应用，绑定我的 OPPO Watch 而获得相同的体验，这么做相比之前小体量的一加用户来说是受益巨大的。氢 OS11 之于一加 8T，虽说仍有上升空间，可以看到一加对系统方面的坚持与努力做好的决心。

▲图源：一加官网

总结

一加 8T 体验毫无疑问是越级的。随着下半年物料成本的下降，一加 8T 最终定价 3399 起。一加核心员工（微博 @酸数码）曾发博表示：相比以往 T 是上半年数字系列的升级和替换，从 8T 开始，这个定义变了，T 变成了性能和力量感的产品，而数字依旧保留了感官和色彩上的鲜明会和 Pro 有一脉相承的关系。一加的公司战略与品牌目标也一定发生了改变。正如我体验完一加 8T 的感受一样，有符合时代背景下该价位应有的表现。而一加 8T 不再拘泥于前代产品，就如一个迅猛的直拳一般，一加 8T 在一些感知较强的方面超越了其价位其它对手，上探到旗舰机的配置区间，令你频频惊讶与称赞，我认为这便是一加 8T 值得入手的意义所在。而真正要做到 “不将就”，仍需要将小细节做好，让用户的体验趋于完美。

就是这样，越级的质感、屏幕、充电，顶级性能和主流水准的其他体验，还有不断变好的氢 OS11，让我重新认识了一加 8T, 希望能帮助你了解这个产品。