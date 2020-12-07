“吃下”苹果，全球第一的亚马逊 AWS 依然不敢放松

全球第一的云计算平台的大会，今年也「上云」了。

2020 年 12 月 2 日凌晨，亚马逊 re:Invent 全球大会正式开启。不同于以往七届大会，今年不但是亚马逊有史以来首次在线上举办 re:Invent 大会，更是其首次免费面向公众开放，开发者、用户均可以参与。特别是，针对中国区市场，亚马逊专门开设了线下分会场，为中国用户讲解年度峰会的技术亮点。

不过，相同的是，每一年亚马逊 re:Invent 都是亚马逊 AWS 对云计算行业趋势洞察与年度产品的疯狂输出，亚马逊积攒了一年的看家本领全部拿出来向外展示。今年发布会上，亚马逊 AWS 的 CEO Andy Jassy 再次开启了超长待机模式，长达 180 分钟的主旨演讲中，10% 的时间留给行业趋势洞察，90% 的时间是产品发布，以及自家客户讲解使用体验。

作为产品与服务「狂魔」，亚马逊 AWS 每年都有数百款、乃至上千款服务和功能发布，相较于八年前，亚马逊 AWS 产品发布数量已经增加了 15 倍之多。

今年亚马逊 re:Invent 大会，产品能力展示依旧是主角。

在发布会首日，亚马逊 AWS 发布 43 项新的云服务与功能，Andy Jassy 在主旨演讲中就介绍了近六成新品，包括计算、存储、数据库、数据分析、容器、机器学习运维等等。

作为云计算行业「头号选手」，透过亚马逊 AWS 的产品可以窥探出未来云计算行业发展的趋势脉络。

亚马逊 AWS CEO Andy Jassy | 亚马逊官方

拿下苹果，进一步驱动成本降低

今年最具看点的产品莫过于 Amazon EC2 Mac 实例的发布，AWS 让云端开展 iOS 和 MacOS 开发成为可能。

换句话说，开发人员可以利用基于 Mac mini 的 EC2 实例，在云上为 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 和 Safari 创建应用程序。

亚马逊拿下了大客户苹果，而于苹果而言，「MacOS 上云」对苹果开发者生态、软硬一体战略意义重大。

与 Windows、Linux 操作系统不同，苹果操作系统 iOS、MacOS 只安装在自家硬件设备上。Mac Mini 作为苹果 Mac 家族一员，外观、大小像一个糖果盒子，连接键盘、显示器，即可体验到与苹果台式一体机类似的工作环境。Mac Mini 主要面向预算有限，又想通过 MacOS 生态提高生产力的用户群。所以，一直以来，Mac Mini 都是企业与个人用户最便宜的选择。

2013 年 6 月，《连线》杂志曾经报道，Facebook 使用 Mac Mini「农场」作为测试服务器，为 iPhone 应用程序进行「每小时数十万次」的测试。

当前，应用程序越来越大，越来越复杂，大型互联网、科技公司需要可以进行大规模运行测试的苹果计算机场。显而易见，测试环境对软件开发尤为重要，而苹果生态的封闭性又决定了其对开发者不那么友好。

苹果的应用开发者只能在 Mac 设备，或者 MacOS 系统上部署、开发、测试 APP。而上云后，开发者可以在云上运行 Xcode、Swift 开发工具，不必维护和修补专用的 Mac 设备，通过按需付费，大大降低了苹果开发者的门槛。

今年苹果通过转向 ARM 架构，打通 PC、手机等不同硬件设备，未来软件融合也将加速，「MacOS 上云」就是苹果软件环境改变，蚕食安卓、Windows 生态的重要一步棋子。

除了拿下苹果，在今年亚马逊 AWS 发布的 43 项产品中，可以看到云计算中计算、存储、网络、AI 几个方面几乎涵盖了所有的前沿性行业热词，包括容器、无服务器 Serverless、云原生、混合云等。

但这些技术、产品迭代的终极目的是为了降低成本。只有成本降低，才能驱动云计算进一步规模化发展。

发布会上成本问题、性价比几个词被反复提及。比如，亚马逊 AWS 发布创新性 Lambda 服务，通过兼容容器与无服务器 Serverless 两种技术，以更小的颗粒度计费帮助客户节省最高达 70% 的成本。存储方面，Amazon EBS Gp3 可为用户节省 20% 成本，对象存储的成本降低可高达 95%。

今年疫情加速了全球数字化进程，让数字化成为企业的「必选项」，而非可有可无。而数字化转型过程中，成本问题成为盘桓在企业面前的大山。尤其是中小型企业，资金捉襟见肘，IT支出明显不足。

AWS 大中华区产品部总经理顾凡也提及成本的重要性，「从客户反馈上来看，主要集中在两个部分，第一个就是价格、成本能否有更好的提升，最后才是新产品的工作负载能力。」

今年，亚马逊 AWS 进一步选择从最底层芯片驱动云服务成本、价格降低。

去年，亚马逊推出第二代自研服务器芯片 Graviton2，以及 Inferentia 机器学习推理芯片。今年亚马逊在芯片领域布局的版图持续扩大，触角从 AI 推理伸向训练，发布机器学习训练芯片 Trainium。

除了提高计算速度，AWS 瞄向的是极致性价比，使用 Trainium 后，客户推理成本可降低 45%。

全球第一也为生存发愁

在全球云计算行业中，亚马逊 AWS 是当之无愧的「王者」。

第三方研究机构 Gartner 数据显示，在全球云计算 IaaS+PaaS 市场中，亚马逊 AWS 占据 45% 的市场份额，其余依次是微软 Azure，占比 17.9%，阿里云占比 9.1%，谷歌云 5.3%。

从数字上看，亚马逊 AWS 占据了绝对优势，并且今天亚马逊 AWS 依然在高基数基础上，保持着高速、稳定增长。

营收数字说明了一切。据 Andy Jassy 介绍，2020 年 Q3，亚马逊 AWS 收入同比增长 29%，相当于 2020 年一年增长了 100 亿美元。同时，AWS 每增长 100 亿美元所耗费的时间周期都在逐年缩短，AWS 第一个 100 亿美元耗时 123 个月，第二个 100 亿用时 23 个月 ...... 第四个 100 亿仅用了 12 个月。

如果依然感受不到 AWS 对云计算以及整个IT市场的猛烈「攻势」，那么，全球IT公司营收排行榜也可以说明一些问题。

十年前，2010 年，全球十大IT公司营收排行中，AWS 不见踪影。十年后，2020 年，座次重新排位，AWS 已经超越甲骨文、SAP、Salesforce 位列第五名。

一位海外分析师称，与微软、谷歌相比，亚马逊 AWS 是唯一一家年增长率连续达到 50%，收入也是三大巨头中，唯一获得增长的公司，AWS 已经无处在，将数据中心带入全球所有地方。

谈及 AWS 在云市场上迅速崛起，在市场上称霸的秘诀，Andy Jassy 说，「除了具备先发优势，AWS 进入云计算市场时间最早，经过长达七年的蛰伏期，无竞争对手红利期。更重要的是，AWS 在服务客户时，不断试错，积累了大量的客户经验。」

当然，AWS 并非高枕无忧。

一方面，云市场依然处于早期阶段，其他云厂商尚有大量机会可挖掘，以获得一定市场份额。相关数据显示，全球IT支出中，仅有 4% 属于云计算，剩下 96% 为传统IT支出。

另一方面，市场客观发展规律决定了不存在百年屹立不倒的企业。Andy Jassy 回顾上个世纪 70 年代财富 500 强企业，到今天仅有 17% 的企业依然停留在榜单之上，其余企业都消失了。

「企业需要不断创新，重塑再造、推到重来，才能生存下来。」去年，Andy Jassy 大谈企业、政府组织「转型」，今年，Andy Jassy 将更多时间聚焦在企业如何创新，保持领先。

Andy Jassy 分享了八个行业规律，比如，勇于革自己的命；以客户为中心、解决客户痛点的创新；重视企业速度、效率，鼓励快速试错；引进新鲜血液，保持好奇心。

云计算正在吞噬世界，而亚马逊 AWS 正在想方设法吞噬云计算。