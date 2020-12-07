首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

日产 e-Power 串联混动技术将引入中国，有望在新款轩逸车型搭载

2020/12/7 18:52:23 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家12月7日消息 根据微博用户 @网上车市 爆料，日产的 e-POWER 将于 2021 年引入中国，率先搭载到名为 L21B 的车型中。目前，东风日产正对 “L21B e-POWER”项目进行招标。该代号为轩逸车型的代号，这意味着东风日产轩逸 e-POWER 版有望于 2021 年上市，新车将动力更强、油耗更低。

据IT之家此前报道，日产的 e-POWER 技术采用与传统车辆不同的串联结构，车轮始终由电动机驱动，汽油发动机仅用来进行发电。这样能够使发动机始终工作在最佳效率空间，能够得到更加平顺的驾驶体验，并且动力更强。

根据官方描述，日产 e-POWER 动力系统可以在瞬间提供相当大的扭矩，从而提升驾驶反应速度，使加速更加顺畅。此外，系统运转时的声浪极低，静谧性媲美纯电动汽车。由于此动力系统对发动机的依赖程度较低，其燃油效率堪比现有最佳的混合动力系统，尤其是在市区通勤的情况下。因此，日产 e-POWER 动力系统在为驾驶者消除充电带来的顾虑的同时，更带来了与纯电动汽车同等的驾乘体验。

▲目前在售的东风日产轩逸

据IT之家了解，日产目前在日本有三款车型搭载 e-POWER 混合动力，型号为 NOTE、KICKS（劲客）、SERENA。以劲客车型为例，该款车采用了 1.2L 直列三缸发动机，最大功率 62kW（82 匹马力）。电动机额定功率为 70kW，最大功率 95kW（129 匹马力），最大扭矩 260N·m。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：日产混合动力

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用