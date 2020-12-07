戴森发布 Omni-glide 万向吸尘器：仅重 1.07kg，售价 3390 元起

IT之家12月7日消息 继今年 6 月发布了 Digital Slim 新款轻量吸尘器之后，戴森于 12 月 1 日又在中国发布了 Omni-glide 吸尘器。此款产品比上一代更轻，主机重量仅为 1.07kg。戴森表示，此款吸尘器是戴森旗下 “最灵活”的吸尘器产品，配备了万向软绒滚筒式吸头。Omni-glide 目前已可以在戴森京东、天猫等渠道购买，售价￥3390 元起。

此款吸尘器采用直线机身设计，外观简洁。气旋组件、马达、滤网以及电池均排列在一条线上，最大限度减少气流阻碍。

戴森 Omni-glide 配备 Hyperdymium 马达，转速高达 105,000 转 / 分钟。根据戴森描述，马达的陶瓷中心轴经过 1600℃ 高温固化处理，其强度比钢铁坚硬三倍，但密度只有一半。

吸尘器搭载九个特别设计的小型圆锥组件用以产生气旋，能产生高达 98,000G 的离心力，有效分离空气中的尘埃。戴森 Omni-glide 还拥有 ePTFE 多孔膜过滤组件，保证排出的空气不会产生二次污染。

此款 Omni-glide 搭载了全新的吸头，具备两个相向旋转的刷条，在推拉过程中均可以吸附灰尘，无需往返拖动。两个刷条内置马达，同时配备 4 个滑轮可以在地面上顺滑推拉。

此款吸尘器有着嵌入式电池设计，单块电池最长可使用 20 分钟（不使用电动刷头的情况），有着四种充电方式。

据IT之家了解，戴森此款吸尘器在国内有 omni-glide（紫色）和 omni-glide+（金色）两个型号，均配备万向软绒滚筒吸头、桌面清洁吸头、缝隙 (软毛) 两用吸头、电动床褥吸头以及长 / 短延长杆。不同的是，omni-glide + 型号还要多一个窄缝 LED 照明吸头，售价为 3590 元。