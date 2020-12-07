车主反映国产特斯拉 Model 3 续航只有 240 公里，当事方各执一词

IT之家 12 月 7 日消息 据上海证券报报道，近日有北京车主反映，自己刚买的国产 Model3 实际续航里程只有 200 公里左右，相比官方标称的 468 公里 NEDC 续航里程几乎缩水了一半。

据该车主称，在充满电后，他购买的 Model 3 显示续航为 420 公里，但是实际行驶 241 公里后，电量剩余 5%，表显耗电 39 千瓦时。

根据公开信息，搭载宁德时代电池的国产 Model 3 车型在 10 月底进行了首批交付，其搭载的磷酸铁锂电池容量为 55 千瓦时，百公里电耗为 12.6 千瓦时，NEDC 工况下续航里程为 468 公里，相比此前的三元锂电池版本增加了 22 公里。特斯拉上海门店销售表示，目前在售的大部分国产 Model 3 是搭载宁德时代磷酸铁锂电池的新车。

对于该车主的遭遇，特斯拉中国方面表示，目前已经与车主进行了良好沟通，但对于这一事件目前不予回应。宁德时代方面则上证报表示，其出厂的磷酸铁锂电池都符合质量标准和整车企业的要求。

IT之家了解到，虽然相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池有成本低、安全性好的优势，但也存在能量密度相对较低和低温下电量更容易衰减的问题。