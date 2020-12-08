借钱是个无底洞：教你如何关闭花呗和白条

要如何才能关闭花呗和白条？“月光族”已经不是一个新鲜的词了，而这个词，似乎也已经越来越不足以形容某些花钱如流水的朋友。在商家大力推行超前消费的如今，分期还款以至于很多人有了 “买东西不用花钱”的错觉。

开通花呗很容易，那么在哪里能关掉它？

积小成大，日积月累，一笔笔分期小账，最终汇聚成为掏空每个月收入也未必还得起的巨款！是时候管住自己乱花钱的双手了！关闭花呗和白条，是帮你控制住消费欲望的重要一步。更何况，花呗和白条都是会上征信记录的，如果想要让自己的征信更好看，对于这类小贷业务更是要慎之又慎。

但是无论是花呗还是白条，关闭的入口到底在哪，很多朋友都并不明了。金融服务商们可不会像开通服务的入口一样，将关闭的入口也放置在显眼的位置。今天，就给大家简单说说要如何关闭花呗和白条吧。

如何关闭花呗

在关闭花呗之前，首先需要确保花呗的欠款已经还清，否则是无法关闭花呗服务的，这对于白条来说也一样，下面就不再复述了。

首先，开启支付宝 App，从底栏进入到 “我的”界面。

接着，点击 “花呗”，就能够进入到花呗服务的管理页面了。在底栏中，点击 “我的”，就可以在界面下方找到 “关闭花呗”的选项了。从中，你可以申请关闭花呗，需要进行刷脸验证，支付宝会问你关闭的缘由，整个过程还是非常顺利的。

总的来说，花呗的关闭还是比较简单的，按部就班操作即可。

如何关闭白条

白条的关闭就比较繁琐一些了。虽然白条可以通过京东 App 开通和使用，但京东 App 并没有提供白条的关闭服务！如果需要关闭白条，需要下载 “京东金融”App，才能操作。

下面是关闭白条的具体过程。

首先，在京东金融 App 中，点击主界面的 “白条”，进入到白条的管理页面。

接着，点击底栏中 “我的”按钮，进入到白条的账户设置。白条的关闭入口比较隐秘，其实它被放到了 “账户安全”里面，想不到吧？

最后点击 “注销白条账户”，就可以把白条关掉了。和花呗类似，注销白条也需要你先还清账单，通过人脸识别验证后，就可以顺利关掉白条服务了。

总结

总的来说，无论是花呗还是白条，都是可以手动关闭的，不过入口不一定那么明显。如果你想要养成存钱的好习惯，不妨改掉超前消费的习惯，希望本文能帮到你！