苹果 Apple Music 全面登陆谷歌助手音箱、智能屏幕设备：免费听歌

IT之家12月8日消息 外媒 9to5 Mac 报道，Apple Music 在几年前就已经上市，在此后的时间里，已经成为流媒体市场的巨大竞争对手。现在，谷歌助手音箱正在增加对 Apple Music 的全面支持。

谷歌助手音箱，如全新的 Nest Audio、Google Home Mini/Nest Mini，以及 JBL、联想等无数第三方音箱，从今天开始全面支持 Apple Music。

“从今天开始，Apple Music 将向 Nest Audio、Nest Hub Max、Nest Mini 等支持 Google Assistant 的设备推出。Apple Music 的用户可以通过语音搜索和播放歌曲（超过 7000 万首！）、专辑和播放列表，所有这些都是免费的。”

IT之家获悉，此前，Google Assistant 音箱和显示器只有在通过蓝牙从 Android 或 iOS 设备流媒体时才能支持 Apple Music。现在，用户只需通过 Google Home 应用链接他们的 Apple Music 账户，并将其设置为默认音乐服务。从此，用户可以使用诸如 “Hey Google，播放 New Music Daily 播放列表”等命令要求播放歌曲，或者要求播放任何特定的歌曲、艺术家或专辑。Apple Music 还可以与谷歌的多房间音频功能配合使用。

谷歌将在美国、英国、法国、德国和日本地区开始推出这一功能。Apple Music 与 Spotify、Pandora、YouTube Music 和 Deeze 会一同到来。