《赛博朋克 2077》预载现已开启，M 站均分 91 分，IGN 9 分

IT之家12月8日消息 CDPR 官微今日很贴心地发布公告提醒玩家，《赛博朋克 2077》在 GOG、Steam、PlayStation、Epic 平台预载已经开启，而 Xbox 平台上周即已完成预载，全平台游戏将在 10 日早八点正式解锁。

《赛博朋克 2077》将于 10 日正式发售，目前售价 299 元，将登陆 Xbox One、PlayStation 4 和 PC，以及谷歌 Stadia 平台。此外，本作也支持跨时代在 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 上游玩。

IT之家了解到，现在《赛博朋克 2077》在各大评测媒体的评分已经解禁，本作在 Metacritic 的平均得分为 91 分，其中 Windows Central、The Gamer、VG247、GamesRadar 的评分为 100 分。

此外，在 IGN 总站拿到了 “9 分、惊艳”的成绩：自由度（可选择的内容）高的吓人，虽然本作 bug 频出，但灵活设计之处令人印象深刻，也让它成为了一款真正出色的 RPG 作品。值得一提的是，虽然因为情色和暴力内容日本和谐了大量内容，但本作在 IGN 日本的评分依然拿到了 10 分。

而在 Gamespot 评测中，《赛博朋克 2077》获得了 7 分的评价：很多肤浅的东西，只有支线任务和角色才是核心。