美股涨跌不一，哔哩哔哩大涨 7%，特斯拉市值首破 6000 亿美元大关

北京时间 12 月 8 日消息，今日美股涨跌不一，纳指再创盘中及收盘新高。截至收盘，道指跌 148.47 点，跌幅为 0.49%，报收 30069.79 点；标普 500 指数跌 7.16 点，跌幅为 0.19%，报收 3691.96 点；纳指涨 55.71 点，涨幅为 0.45%，报收 12519.95 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌不一：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：小鹏汽车宣布公开增发 4000 万股美国存托股，股价跌逾 2%

在宣布公开增发 4000 万股美国存托股后，星期一小鹏汽车股价出现下跌，延续了上周下跌的趋势。下午小鹏汽车股价一度下跌 2.9%，过去 3 个交易日累计跌幅达到 14.5%。上周小鹏汽车累计下跌 23.2%，是自 8 月 27 日上调以来最大单周跌幅。小鹏汽车在向美国证券交易委员会提交的文件中称，它计划向公众出售 4000 万股 A 类美国存托股，代表 8000 万股普通股。根据 FactSet 的数据，4000 万股美国存托股相当于小鹏汽车流通的美国存托股的约 5.4%。根据协议，承销商可以在 30 天内行使超额配售权，再买进至多 600 万股小鹏汽车美国存托股。小鹏汽车计划将募集资金用于智能电动汽车以及相关软件、硬件和数据技术研发；核心技术战略投资；以及一般企业用途等。今天常规交易中，小鹏汽车股价下跌 1.04 美元，跌幅为 2.11%，报收于 48.3 美元，盘中一度探底 46 美元。

图 8：康迪发表董事长公开信驳斥做空报告，股价涨幅超 6%

康迪今天发表董事长胡晓明致股东的公开信，对 Hindenburg Research 2020 年 11 月 30 日的做空报告进行了驳斥，澄清相关事实。公开信指出，通过错误引用 2014 年部分文档，报告暗示胡晓明在反向并购过程中人为哄抬股价。这种说法是错误的，Hindenburg Research 都在报告中承认，胡晓明及公司从未因此被起诉违反相关法律，康迪在之前向美国证券交易委员会提交的文件中都披露了相关信息。康迪在监管文件中披露了通过建立合资企业参与中国政府补贴计划的信息，这种做法完全符合中国的政策。康迪更换审计机构的决定，也在监管文件中进行了披露，原因是公司业务的增长而非 “欺诈”。胡晓明在公开信中表示，报告中有关 “关联”交易和 “虚假销售”的说法更是存在诸多问题。超能汽车销售公司（以下简称 “超能”）法人代表胡毅恒目前不再担任康迪高管，事实上，胡毅恒 2011 年 4 月从康迪离职创办了超能，报告引用了 2010 年 10 月份的一篇文章，作为胡毅恒仍然任职康迪的证据。从 2011 年成立起，超能就租用康迪的办公楼，出于工商注册目的而 “使用”康迪的固话号码 0579-82239276，目前超能已不使用这一号码；超能与康迪位于同一工业园区，但地址并不相同。标识中有 “康迪”字样，意指它为康迪生产的汽车提供维修服务，而非康迪公司，两家公司并非关联方；Kuke 在 2008 年 1 月前一直是康迪子公司，2008 年 2 月份剥离成一家独立实体；康迪的财报是经过审计机构审计的。今天常规交易中，康迪股价上涨 0.5 美元，涨幅为 6.26%，报收于 8.49 美元，盘中一度摸高 9.95 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：Uber 出售自动驾驶汽车部门，发行 10 亿美元可转债

Uber 已与自动驾驶技术初创公司 Aurora 达成协议，将旗下自动驾驶汽车部门 Uber ATG 出售给后者，并获得后者的股票。根据协议，Uber 将对 Aurora 注入 4 亿美元现金。交易完成后，Uber 在 Aurora 中的持股比例将达到 26%，包括 Uber 在内的原 Uber ATG 投资者、员工持股比例将达到 40%。其他 Uber ATG 投资者包括丰田、软银愿景基金等。Uber 还与 Aurora 达成协议，双方将合作在前者的平台上推出和商业化自动驾驶汽车。Uber CEO 达拉 · 科斯萨罗西（Dara Khosrowshahi）将进入 Aurora 董事会。Uber 还披露，它将发行价值 10 亿美元的可转债，募集资金。今天常规交易中，Uber 股价下跌 1.06 美元，跌幅为 1.93%，报收于 53.8 美元，盘后一度下跌 0.67%。

图 12：特斯拉市值首次突破 6000 亿美元

星期一常规交易中，特斯拉股价上涨 42.72 美元，涨幅为 7.13%，报收于 641.76 美元，市值达到 6083 亿美元，首次突破 6000 亿美元。两周后加入标普 500 指数后，它将成为其中市值最高的汽车厂商。特斯拉股价今天创下新高，它今年已 30 多次创下新高。今年以来特斯拉股价累计上涨 663%，同期内标普 500 指数上涨约 14%。特斯拉市值高于丰田的 1930 亿美元，也高于福特、菲亚特克莱斯勒和通用汽车之和。特斯拉市值由 1 月中旬的 1000 亿美元增加至 6 月底的 2000 亿美元，用了 111 天，但增加到 7 月中旬的 3000 亿美元只用了短短的 13 天；27 天后，特斯拉市值在 8 月份增加到 4000 亿美元；特斯拉市值增加到 5000 亿美元的速度有点慢，用了 63 天。标普道琼斯指数公司采取不同寻常的措施，向投资者社区征询意见：是分步还是一次性将特斯拉纳入标普 500 指数，彰显了将特斯拉纳入标普 500 指数的复杂性。标普道琼斯指数公司 11 月份宣布，将一次性把特斯拉纳入标普 500 指数。特斯拉被纳入标普 500 指数，意味着会有众多追踪该指数的基金会买进它，这还会使特斯拉股票受到更多关注。特斯拉股价的上涨，反映了新能源汽车板块的普遍趋势。今年以来，蔚来股价累计上涨 1030%。虽然没有任何营收，做空者对其商业模式提出质疑，Nikola 股价仍然上涨了 79%。