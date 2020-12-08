首批搭载骁龙 888 芯片，OPPO Find X3 渲染图出炉

IT之家12月8日消息 知名爆料者 @TheLeaks 昨日放出了一张宣称是 OPPO Find X3 的渲染图，虽然没有提及更多内容，但将其放到了 30W 无线快充话题中。

OPPO Find X3 是 OPPO 下一代旗舰机型，是高通骁龙 888 芯片首批搭载名单中的一员。@数码闲聊站 曾透露该机将采用 3K 级分辨率（目前 Find X2 所宣称的 3K QHD + 实际为 3168*1440）屏幕，支持高刷新率，拥有超级闪充。

之前还有外媒表示，OPPO Find X3 将采用 6.7 英寸 OLED 显示屏，分辨率为 3216×1440，刷新率为 120Hz。

IT之家了解到，OPPO 副总裁、中国区总裁刘波此前明确表示：OPPO 下一代 Find 系列机型预计将于明年第一季度推出。除硬件方面外，OPPO 上个月宣布的全链路色彩管理系统有望借该机正式亮相，也就是说将首发首个安卓全链路色彩管理系统。

值得一提的是，OPPO 今年早些时候发布了旗舰机型 OPPO Ace2，支持 40W 功率的 AirVOOC 无线闪充，因此作为下一代旗舰机型的 OPPO Find X3 是否仅采用 30 W 无线快充仍存疑。