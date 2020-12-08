史上首次：两艘 “龙”飞船同时与国际空间站对接

▲ 图注：两艘“龙”飞船同时与国际空间站对接

北京时间 12 月 8 日消息，美国太空探索技术公司 (SpaceX)最新发射的升级版 “龙”货运飞船在周一与国际空间站对接。再加上 SpaceX 在几周前发射的载人版 “龙”飞船，SpaceX 历史上首次实现了两艘 “龙”飞船同时与国际空间站对接。

11 月 16 日，SpaceX 执行首次正式商业载人航天任务 Crew-1，将四名宇航员送入国际空间站。和载人版 “龙”飞船不同的是，SpaceX 在当地时间周日发射的 “龙”飞船是货运飞船，旨在向空间站运送物资，它携带了逾 6400 磅 (约合 2.9 吨)的圣诞节礼物、科学实验以及其他补给物资。

目前，载人版 “龙”飞船依旧与国际空间站对接，并将一直持续到明年 5 月，然后才携带宇航员返回地球。因此，SpaceX 历史上首次实现了同时有两艘 “龙”飞船与国际空间站对接。

美国宇航局 (NASA)宇航员卡特 · 鲁宾斯 (Kate Rubins)自 10 月份以来一直在国际空间站执行任务。她在 “龙”货运飞船与国际空间站对接后接受 NASA TV 采访时表示：“我想对此表示热烈祝贺，实在了不起。你想想，不到一个月前，SpaceX 为空间站带来了四名宇航员。而现在，你们又带来了一艘货运飞船，上面满载供我们实验的世界级科学技术。”

SpaceX“龙”货运飞船将在国际空间站停留一个月，然后再返回地球，在大西洋上通过降落伞降落。这是 SpaceX 第 21 次为国际空间站运送货物。自 2012 年以来，SpaceX 一直在为 NASA 开展常规货运任务。

2021 年 12 月前，SpaceX 载人版和货运版 “龙”飞船自 2019 年 3 月载人版无人试飞以来的总发射次数将达到 13 次。如果一切按照计划进行，未来 13 个月，SpaceX 至少将有一艘 “龙”飞船持续在轨运行。

“每次有‘龙’飞船发射时，太空中都将有两艘‘龙’飞船。”SpaceX 载人任务管理总监本杰 · 里德 (Benji Reed)在 10 月份表示。SpaceX 的下一次载人发射任务 Crew-2 定于明年 3 月执行。