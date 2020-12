NASA 证实新发现的迷你月亮是六十年代的火箭推进器

北京时间 12 月 8 日消息,据国外媒体报道,科学家在今年 9 月份发现了一个神秘物体。如今这个神秘物体——代号 “2020 SO”,已经成为地球的新一个 “迷你月亮”。

根据 NASA 在夏威夷莫纳克亚山的红外望远镜收集到的数据,以及喷气推进实验室(JPL)的近地天体研究中心(CNEOS)开展的轨道分析,NASA 于 12 月 2 日证实,该物体是一枚 60 年代的火箭,来自于勘测者 2 号探月任务,于 50 多年前发射升空。

▲ 这张 1964 年的老照片展示了即将对接宇宙神火箭的半人马号末级火箭。两年后,一枚相似的半人马号火箭曾用于勘测者 2 号航天器的发射。这枚火箭如今被称为 2020 SO,现在是地球的一颗新的临时迷你月亮。

2020 年 9 月 17 日,科学家首次注意到这个物体,当时该物体正飞向地球附近。轨道模型很快表明,2020 SO 的低速度和运动轨迹都有点异常。轨道模型还预测,地球将短暂地捕获 2020 SO,使其成为新的迷你月亮。11 月 8 日,地球果不其然捕获了这个不寻常的物体。12 月 1 日,2020 SO 抵达靠近地球的位置。再加上先前 3 个月对其运动轨迹的分析,NASA 最终证实,2020 SO 为早期太空时代的遗物:一枚半人马号末级火箭推进器。

1966 年,这枚火箭带着勘测者 2 号航天器奔向月球。遗憾的是,勘测者 2 号未能成功登陆月球,任务失败。

科学家预期,这枚遗失的火箭将在 2021 年 3 月离开地球。

▲ 图中展示了 2020 SO 于 2020 年 11 月 8 日为地球引力捕获时的运动轨迹。2021 年 3 月,该临时 “迷你月亮”将离开地球。

根据 NASA 的解释,2020 SO 之所以偏离原始轨道似乎是受到了来自太阳光的微小但持续的压力。“太阳光施加的压力虽然小,但却是持续的,并且这种压力对空心物体的影响远大于实心物体。一枚使用过的火箭实际上无异于一枚空心管,表面积很大,但密度很低,所以它会更加容易地受到太阳辐射的影响,被推离原始轨道。”NASA 解释说。

12 月 1 日,2020 SO 运动到非常接近地球的位置,距离地球仅 3 万英里(平均地月距离的 0.13 倍)。

▲ 1964 年 6 月 30 日,宇宙神 LV-3C 半人马 - D 发射升空。

今年 9 月份,天文学家使用口径 1.8 米的 Pan-STARRS1 望远镜(位于夏威夷海勒卡拉)首次观察到该物体,并将其命名为 “2020 SO”。起初,在 JPL 的小天体数据中,2020 SO 被归类为阿波罗型小行星。

但是,进一步的观测很快显示,2020 SO 具有一些使其不同于普通小行星的特征。根据 NASA/JPL 的计算,该物体以每小时 1880 英里或每秒 0.84 公里的速度,与月球擦肩而过。对于小行星而言,这个速度实在太慢。

计算还表明,这个 “低速小行星”绕太阳公转的轨道周期为 1.06 年,也就是 387 天。相对较低的速度,再加上和地球类似的轨道,都在暗示 2020 SO 或许是来自地球的人造物体。

近地天体研究中心的负责人保罗 · 乔达斯首先提出,该物体可能是勘测者 2 号的火箭推进器。1966 年 9 月 20 日,勘测者 2 号搭载宇宙神 LV-3C 半人马 - D 运载火箭,从佛罗里达肯尼迪角发射升空。该机器人航天器是美国无人探月项目 “勘测者计划”中的第二个月球登陆器。

三天后,火箭中途校正失败,一个引擎未能点燃,导致航天器运动不稳并与地面控制失去联系。最终,勘测者 2 号在哥白尼坑附近撞毁。

▲ 勘测者 2 号模型

再回到这个名为 2020 SO 的奇怪物体。天文学家注意到,2002 SO 的尺寸大约在 6 到 14 米之间,与宇宙神 LV-3C 半人马 - D 火箭的尺寸相当,后者大约长 12 米。

▲ 2020 SO 在 11 月 8 日被地球引力捕获,预计将于 2021 年 3 月离开地球,重新绕太阳运行。在绕地球运行期间,2020 SO 将 “画”两个大圈。图中央的蓝点代表地球。白色圆圈为月球轨道。

那我们怎么会弄丢一枚 12 米长的火箭呢?澳大利亚弗林德斯大学的太空考古学家爱丽丝 · 戈尔曼表示,在可回收火箭得到应用之前,运载航天器的火箭非常容易丢失。

2020 SO 并非地球捕获的第一颗迷你月亮。科学家已经证实过两颗迷你月亮。一个是 2006 RH120,在 2006 年到 2007 年之间绕地球运行;另一个是 2020 CD3,在 2018 年到 2020 年之间绕地球运行。

当然,这也不是我们第一次将太空垃圾误认为小行星。“WT1190F”是另一个被误认为是小行星的物体。科学家在 2015 年 10 月发现 WT1190F 正在接近地球。它的轨迹显示,WT1190F 将在斯里兰卡附近的印度洋上空进入地球大气层。

▲ 2015 年 11 月 13 日,物体 “WT1190F”进入斯里兰卡南部上空的大气层。

2015 年 11 月 13 日,当 WT1190F 在大气层中分解时,科学家通过光谱学对其进行了分析。分析结果告诉我们,该物体很有可能是航天器或废弃火箭上的一部分。