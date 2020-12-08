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《赛博朋克 2077》测试：RTX 3090 DLSS 光追稳定 60 帧

2020/12/8 10:06:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月8日消息 《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日正式发售，现已开启预载。外媒 Tom's Hardware 评测之后发现，赛博朋克 2077 似乎在 1080p 和 1440p 分辨率下受 CPU 限制较多，似乎还存在 104-108 FPS 的上限，该限制无法被任何显卡突破

IT之家提醒，《赛博朋克 2077》首发时仅支持英伟达的 DLSS 光追，因此下列光追对比仅限于 N 卡，查看更多内容可参考外媒原文

DLSS等级可分为

  • 原始 (无 DLSS)

  • DLSS Quality

  • DLSS Balanced

  • DLSS Performance

  • DLSS Ultra Performance

  • [Rast] – Rasterization (无光追)

在 1080p 中画质下，Radeon RX 6800XT 可以提供更强的性能，但是一旦分辨率提高到 4K，英伟达 RTX30 系列显卡便具有明显的优势：

而在 4K 极致画质中，所有显卡，哪怕是 RTX 3090 都无法稳定实现 50 帧，所以基本上是五十步笑百步，参考意义不大。但在开启 DLSS 的状态下，RTX 3090 和RTX 3080 可以实现 70 帧，但最低的时候也低于 60 帧。当然，AMD 不支持 DLSS。

▲ 4K 极致画质关闭 DLSS

▲ 开启 DLSS

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关键词：赛博朋克 2077

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