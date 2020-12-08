明天起，澳大利亚将强制谷歌、Facebook 为新闻付费

据报道，在澳大利亚堪培拉召开的党团会议上，澳洲财政部长乔什 · 弗莱登伯格（Josh Frydenberg）宣布，《新闻媒体议价法案》将于明日上呈议会。

该最新法案是试图让谷歌和 Facebook 等科技公司为其平台上所使用的新闻内容付费的第一次尝试。科技公司对此强烈反对，曾表示他们不会再使用澳大利亚的新闻内容。但是，若内容依旧免费的话（即科技公司无需付费即可使用这些内容），那么需要向内容创作者支付报酬的媒体公司就会一再亏钱。

“全世界都在关注澳大利亚正在发生的事情。”弗莱登伯格在介绍该法案时说。

弗莱登伯格表示，YouTube 和 Instagram 目前不在该法案的监管范围之内。新法案最初将适用于谷歌搜索和 Facebook 的 NewsFeed。未来，假如有充分证据证明其他数字平台会导致不平等的议价影响力的话，这些平台服务也有可能被陆续纳入新法案的监管范围之内，。

弗莱登伯格说：“作为财政部长，我有权指定哪些服务将受该法案的约束…… 谷歌搜索和 Facebook 的 NewsFeed 这两项服务将受该法案约束。选择这两项服务的依据为平台与媒体双方之间的不平等议价关系。在做这个选择的同时，我也听取了澳洲消费者委员会、财政部以及其他机构的建议……”

目前尚不清楚其他平台使用新闻内容需要向媒体公司支付多少费用。政府目前也尚未介入此事。新法案只是为议价制定了监管框架，但如何议价仍需媒体公司自行探索。

《新闻媒体议价法案》的正式通过还需要经过参议院的投票。

另外，Facebook 和谷歌仍可以决定不使用这些新闻内容。因为他们一旦在澳洲市场接受这种议价程序，那么很快，在其他市场上——包括美国和欧洲，Facebook 和谷歌也将面临相似的处境。