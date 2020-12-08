惠普 EliteBook x360 830 G8 即将上市：薯条标、11 代酷睿、可选 5G 数据支持

IT之家 12 月 8 日消息 惠普现已推出 EliteBook x360 830 G8 笔记本电脑，配备 Intel Tiger Lake 处理器，提供最高 32 GB 的内存和 2 TB 的 NVMe SSD。

IT之家了解到，EliteBook x360 830 G8 可选 1000 nit 的 HP Sure View Reflect 隐私保护显示器，还可以提供具有警报和 5G 连接功能的 Active Pen G3。此外还有 400 尼特和 250 尼特的防眩光 FHD 触摸屏版可选。

该机支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 连接，而 5G Cat.20 和 4G LTE Cat.9 需要在订购时勾选以便出厂附带相关网卡。x360 830 G8 提供多个接口，其中包括 2 个雷电 4，2 个 USB 3.1 Gen1-A 端口，1 个 HDMI 2.0，3.5mm 耳机孔和可选的 nano SIM 卡插槽等。

其他方面，该机采用 3 芯 53 Wh 电池，支持 65W USB-C 充电器快充。此外，惠普 EliteBook x360 830 G8 在某些型号中还拥有 720p 的红外镜头。

惠普方面仅表示 HP EliteBook x360 830 G8 将于今年 12 月下旬上市，定价信息将在上架时提供。