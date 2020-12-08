我在淘宝上看到的模特居然是 “假人”

以后，恐怕淘宝里的模特都不是真人了。

这不是开玩笑。

并且用肉眼完全分辨不出来她是假人，效果逼真到不可思议。

你看，这两个与真人无异的俊男美女的脸，简直完美。

随后，一个身着红衣的虚拟女模特在视频中缓缓走来 ......

视频观看：点此链接。

身形、动作完全没表现出僵硬的感觉。

这就是阿里巴巴最新推出的首款 AI 模特塔玑。

值得一提的是，与之前的 AI 模特不同，阿里打造的这款 AI 模特全身上下都是 AI “无中生有”，不会涉及到侵害他人的肖像权等，如果你看到觉得脸熟，可能真的是 “如有雷同，纯属巧合。”

网友们纷纷惊呼，模特真的要失业了？！

塔玑如何生成的？

谈及为何要打造一款 AI 虚拟模特，阿里安全资深算法专家薛晖表示：

今天 AI 在改变我们安全治理方式的同时也在改变整个黑产攻击模式，而优质内容的生产对商家来说很重要，但成本也非常高，许多小商家难以负担，这也会催生或加剧侵权和盗版的问题。

2019 年，阿里有了一个小想法。

他们发现，一方面商家自己请模特去拍成本很高，比如有些设计师设计五款衣服，请模特拍完之后，最后只选出来一套上线，那么其他四套模特的拍摄成本都被浪费。

另一方面，如果盗取一张商品的的成本不高，可能就会有越来越多的人想要以身试法。

还有一种情况，对中小商家来说，拍图成本太高，不如让自己的妹妹、女朋友、家属客串一下，但有时这些兼职 “模特”不愿意露脸。用户体验也也大打折扣。于是，阿里萌生了要打造一款 AI 虚拟模特的想法。

据阿里安全资深算法专家华棠介绍，AI 模特利用创新算法技术在目标人脸（Target Face）模块基础上，生成成千上万种五官组合，这样就能得到全世界独一无二的虚拟人脸，同时利用算法技术将服装平铺图转化成 3D 图 “穿”在模特身上。

商家在上传服装平铺图后，还可以自主选择不同的人脸、表情、妆容、身型、背景图等，为相应的服装搭配对应的，形成自己的特定拍图风格，算法系统会在一天内自动渲染生成优质模特图、详情页图，交付给商家。

同时，为了打造逼真度，阿里还找了北京服装学院来合作，通过使用专业设备来捕捉今天真正的模特形态和动作，了解真的模特在拍摄时应该是怎样做动作的，阿里将动作数据采集下来，用真实数据 “加持”虚拟模特，让 AI 模特更逼真。

以往的 3D 人体重建，往往需要多个摄像头，或者连续的多帧影像，才能重建出人体的 3D 模型。现在，阿里推出的这个 AI 模特，只需要商家提供一个平面图片，就可以生成一个逼真的虚拟模特，供商家使用。

你看到的不仅是一个 360° 全可见的 3D 立体形象，，阿里的专家介绍，后续还将上线包含 3D 模特的短视频，以进一步提升产品展示的多样性。

当然，这个 AI 模特最为重要的作用在于防盗版侵权。

阿里安全把 “安全”放在了源头，他们想到，既然 AI 模特的图片这么逼真，搞不好也有人想盗图。

所以，阿里也加入了独创的数字水印技术，人的肉眼看不到，阿里的 AI 却能看到。

据阿里安全资深算法专家薛晖介绍，总体来看，这项技术可以真正帮助不少商家解决内容生产问题，可以大幅缩减 90% 以上的拍摄时间和拍摄费用。

日前，阿里上线了 AI 模特后，已经有商家进行了试用。

值得期待的是，未来阿里也为商家提供了可以自主选择、自主定制模特的规划，甚至未来消费者也可以按照自己的身高体重去线上试衣。

反正，看起来已经让人很心动了。

技术难点

AI 模特看起来很完美，但在实现过程中，技术专家们也遇到了不少挑战。

首先是技术方面，AI 虚拟模特是一个把计算机视觉和计算机图形学相结合的一个程序，把二维图片 “变成”三维的 “人体”和 “服装”，然后进行叠加和渲染，这本身就是一个很复杂的问题。

再者，如何让三维的脸动起来同样是一个难点。

其次是真实度，比如模特不可能永远一个姿势，一个表情，在实际应用中商家也需要模特呈现很多不同的姿势。

当然，按照阿里的设想，未来这个 AI 虚拟模特不仅可以给视频助力，甚至还能当网红主播，匹配消费者喜欢的内容。

关于 AI 与安全研讨会

最后，还是要介绍下阿里 AI 模特现身的干货满满的大会——阿里安全与清华大学联合举办的 AI 与安全研讨会。

尤其是关注安全 AI 挑战者计划的 “盆友”，对这个大会一定不陌生。

2019 年 8 月 - 2020 年 9 月，安全 AI 挑战者计划成功举办了五期，目前已经吸引全球 200 多所高校 100 多家企业的 7000 多支队伍参加。

值得一提的是，五期比赛的每一个赛题都是根据实际业务场景，并模拟真实业务环境进行对抗。从人脸对抗识别比赛到 ImageNet 图像对抗比赛，再到辱骂场景文本对抗比赛、通用目标检测的对抗攻击，以及最新一期的伪造图像的对抗攻击。

每一次比赛不仅是对选手能力的挑战，也是对 AI 系统的安全性挑战。

当然，除了安全 AI 挑战者计划之外，这个大会的重要意义还在于为行业内灌输最新的观点。

正如薛晖在演讲中提到的：

今天无论单独看安全还是 AI，都不是新话题。但是将安全和 AI 结合在一起，无论是在安全场景使用 AI，让 AI 帮助到安全，还是我们研究 AI 自身的安全问题，这都是非常充满前景和活力的问题。

而仅仅靠一两家高校或一两家企业是完全无法解决的，这是需要全行业共同努力的事情。

另附上塔玑平台地址（https://yc.alibaba.com/#/targetFace），感兴趣的可以看看。