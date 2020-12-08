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我在淘宝上看到的模特居然是 “假人”

2020/12/8 13:17:51 来源：雷锋网 作者：刘琳 责编：骑士
评论：

以后，恐怕淘宝里的模特都不是真人了。

这不是开玩笑。

并且用肉眼完全分辨不出来她是假人，效果逼真到不可思议。

你看，这两个与真人无异的俊男美女的脸，简直完美

随后，一个身着红衣的虚拟女模特在视频中缓缓走来 ......

视频观看：点此链接

身形、动作完全没表现出僵硬的感觉。

这就是阿里巴巴最新推出的首款 AI 模特塔玑。

值得一提的是，与之前的 AI 模特不同，阿里打造的这款 AI 模特全身上下都是 AI “无中生有”，不会涉及到侵害他人的肖像权等，如果你看到觉得脸熟，可能真的是 “如有雷同，纯属巧合。”

网友们纷纷惊呼，模特真的要失业了？！

塔玑如何生成的？

谈及为何要打造一款 AI 虚拟模特，阿里安全资深算法专家薛晖表示：

今天 AI 在改变我们安全治理方式的同时也在改变整个黑产攻击模式，而优质内容的生产对商家来说很重要，但成本也非常高，许多小商家难以负担，这也会催生或加剧侵权和盗版的问题。

2019 年，阿里有了一个小想法。

他们发现，一方面商家自己请模特去拍成本很高，比如有些设计师设计五款衣服，请模特拍完之后，最后只选出来一套上线，那么其他四套模特的拍摄成本都被浪费。

另一方面，如果盗取一张商品的的成本不高，可能就会有越来越多的人想要以身试法。

还有一种情况，对中小商家来说，拍图成本太高，不如让自己的妹妹、女朋友、家属客串一下，但有时这些兼职 “模特”不愿意露脸。用户体验也也大打折扣。于是，阿里萌生了要打造一款 AI 虚拟模特的想法。

据阿里安全资深算法专家华棠介绍，AI 模特利用创新算法技术在目标人脸（Target Face）模块基础上，生成成千上万种五官组合，这样就能得到全世界独一无二的虚拟人脸，同时利用算法技术将服装平铺图转化成 3D 图 “穿”在模特身上。

商家在上传服装平铺图后，还可以自主选择不同的人脸、表情、妆容、身型、背景图等，为相应的服装搭配对应的，形成自己的特定拍图风格，算法系统会在一天内自动渲染生成优质模特图、详情页图，交付给商家。

同时，为了打造逼真度，阿里还找了北京服装学院来合作，通过使用专业设备来捕捉今天真正的模特形态和动作，了解真的模特在拍摄时应该是怎样做动作的，阿里将动作数据采集下来，用真实数据 “加持”虚拟模特，让 AI 模特更逼真。

以往的 3D 人体重建，往往需要多个摄像头，或者连续的多帧影像，才能重建出人体的 3D 模型。现在，阿里推出的这个 AI 模特，只需要商家提供一个平面图片，就可以生成一个逼真的虚拟模特，供商家使用。

你看到的不仅是一个 360° 全可见的 3D 立体形象，，阿里的专家介绍，后续还将上线包含 3D 模特的短视频，以进一步提升产品展示的多样性。

当然，这个 AI 模特最为重要的作用在于防盗版侵权。

阿里安全把 “安全”放在了源头，他们想到，既然 AI 模特的图片这么逼真，搞不好也有人想盗图。

所以，阿里也加入了独创的数字水印技术，人的肉眼看不到，阿里的 AI 却能看到。

据阿里安全资深算法专家薛晖介绍，总体来看，这项技术可以真正帮助不少商家解决内容生产问题，可以大幅缩减 90% 以上的拍摄时间和拍摄费用。

日前，阿里上线了 AI 模特后，已经有商家进行了试用。

值得期待的是，未来阿里也为商家提供了可以自主选择、自主定制模特的规划，甚至未来消费者也可以按照自己的身高体重去线上试衣。

反正，看起来已经让人很心动了。

技术难点

AI 模特看起来很完美，但在实现过程中，技术专家们也遇到了不少挑战。

首先是技术方面，AI 虚拟模特是一个把计算机视觉和计算机图形学相结合的一个程序，把二维图片 “变成”三维的 “人体”和 “服装”，然后进行叠加和渲染，这本身就是一个很复杂的问题。

再者，如何让三维的脸动起来同样是一个难点。

其次是真实度，比如模特不可能永远一个姿势，一个表情，在实际应用中商家也需要模特呈现很多不同的姿势。

当然，按照阿里的设想，未来这个 AI 虚拟模特不仅可以给视频助力，甚至还能当网红主播，匹配消费者喜欢的内容。

关于 AI 与安全研讨会

最后，还是要介绍下阿里 AI 模特现身的干货满满的大会——阿里安全与清华大学联合举办的 AI 与安全研讨会。

尤其是关注安全 AI 挑战者计划的 “盆友”，对这个大会一定不陌生。

2019 年 8 月 - 2020 年 9 月，安全 AI 挑战者计划成功举办了五期，目前已经吸引全球 200 多所高校 100 多家企业的 7000 多支队伍参加。

值得一提的是，五期比赛的每一个赛题都是根据实际业务场景，并模拟真实业务环境进行对抗。从人脸对抗识别比赛到 ImageNet 图像对抗比赛，再到辱骂场景文本对抗比赛、通用目标检测的对抗攻击，以及最新一期的伪造图像的对抗攻击。

每一次比赛不仅是对选手能力的挑战，也是对 AI 系统的安全性挑战。

当然，除了安全 AI 挑战者计划之外，这个大会的重要意义还在于为行业内灌输最新的观点。

正如薛晖在演讲中提到的：

今天无论单独看安全还是 AI，都不是新话题。但是将安全和 AI 结合在一起，无论是在安全场景使用 AI，让 AI 帮助到安全，还是我们研究 AI 自身的安全问题，这都是非常充满前景和活力的问题。

而仅仅靠一两家高校或一两家企业是完全无法解决的，这是需要全行业共同努力的事情。

另附上塔玑平台地址（https://yc.alibaba.com/#/targetFace），感兴趣的可以看看。

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关键词：淘宝模特

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