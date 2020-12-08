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华硕推出首款非公版 Radeon RX 6900 XT 显卡，2.9 槽三风扇

2020/12/8 14:40:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月8日消息 华硕推出了一款 TUF Gaming Radeon RX 6900 XT 显卡，有望成为首批上市的 RX 6900 XT 非公卡，采用 2.9 槽设计，拥有三风扇和七个热管，。侧风扇具有 11 个叶片，主风扇具有 13 片。

该显卡虽然支持 RGB，但没有太多特效，具体参数规格未公布，但考虑到豪华的散热设计，频率有望超过公版的 2250 MHz。

该显卡支持 0dB 风扇技术，可在 GPU 温度降至 55℃ 以下时自动停转，可提供三个 DisplayPort 1.4 接口和一个 HDMI 2.1 接口，采用双 8 针供电，默认情况下将推荐 850W 电源。

其他方面，该显卡具有双 BIOS 开关，出厂默认 OC 模式，售价暂未公布，但大概率是超过公版价格（999 美元）。

据IT之家了解，AMD Radeon RX 6900 XT 显卡搭载了 16GB GDDR6 显存，位宽 512 GB/s。GPU 核心代号与 RX 6800 XT 相同，都为 Navi 21。核心搭载 5120 个流处理器、80 个计算单元、80 个光线加速器、320 个纹理单元以及 128 个光栅单元，有着 268 亿个晶体管。

AMD Radeon RX 6900 XT 显卡 TDP 约为 300W ，公版预售价格为￥999 美元，国行定价为￥7999元

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关键词：华硕

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