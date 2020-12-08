华硕推出首款非公版 Radeon RX 6900 XT 显卡，2.9 槽三风扇

IT之家12月8日消息 华硕推出了一款 TUF Gaming Radeon RX 6900 XT 显卡，有望成为首批上市的 RX 6900 XT 非公卡，采用 2.9 槽设计，拥有三风扇和七个热管，。侧风扇具有 11 个叶片，主风扇具有 13 片。

该显卡虽然支持 RGB，但没有太多特效，具体参数规格未公布，但考虑到豪华的散热设计，频率有望超过公版的 2250 MHz。

该显卡支持 0dB 风扇技术，可在 GPU 温度降至 55℃ 以下时自动停转，可提供三个 DisplayPort 1.4 接口和一个 HDMI 2.1 接口，采用双 8 针供电，默认情况下将推荐 850W 电源。

其他方面，该显卡具有双 BIOS 开关，出厂默认 OC 模式，售价暂未公布，但大概率是超过公版价格（999 美元）。

据IT之家了解，AMD Radeon RX 6900 XT 显卡搭载了 16GB GDDR6 显存，位宽 512 GB/s。GPU 核心代号与 RX 6800 XT 相同，都为 Navi 21。核心搭载 5120 个流处理器、80 个计算单元、80 个光线加速器、320 个纹理单元以及 128 个光栅单元，有着 268 亿个晶体管。

AMD Radeon RX 6900 XT 显卡 TDP 约为 300W ，公版预售价格为￥999 美元，国行定价为￥7999元。