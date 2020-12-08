全球首款 Win 10 滑盖直板掌机：GPD WIN 3《GTA 5》平均帧数可达 84fps

IT之家 12 月 8 日消息 本月初，GPD 宣布全球首款 Windows 10 直板掌机 GPD WIN 3 即将发布，可以 60 帧玩最新 AAA 游戏大作。今天，官方发布了这款掌机的游戏帧率实测，《GTA 5》平均帧数可达 84fps。

如上图所示，在 1280*720p 分辨率下， GPD WIN 3 运行《GTA5》可达 84fps，《怪物猎人：世界》可达 76fps，《荒野大镖客 2》可达 58fps，《死亡搁浅》可达 73fps，基本上达到了流畅运行的水平。

IT之家了解到， GPD WIN 3 搭载了 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器，配备了 LPDDR4x 4266 内存，采用了 PC 级涡轮风扇 + 双热管散热。

设计方面，GPD WIN 3 搭载了 5.5 英寸阳光屏，268 PPI，H-IPS 技术，第 5 代康宁大猩猩玻璃，NTSC：84%(typ)，DC 调光。手柄采用双振动马达，官方称媲美日本顶级清水、三和摇杆的 ALPS 双 3D 大摇杆，原生支持下压实现 L3 / R3 功能；扳机键 L2 / R2 首次采用模拟信号。

目前，官方暂未公布 GPD WIN 3 的发售时间。