广州市监部门立案调查辛巴直播卖假燕窝事件

IT之家 12 月 8 日消息 据红星新闻报道，从广州市白云区市场监督管理局一名工作人员处了解到，辛巴假燕窝事件被媒体曝光后，已对其进行立案调查。据介绍，这次调查的重点产品是相关公司售卖的燕窝，其售卖的其它产品也在调查范围之内。

近日有称号 “快手一哥”的主播 “辛巴”（实名：辛有志）被指售卖燕窝为糖水一事备受关注，此前 “职业打假人”王海注意到，一名消费者反映在辛巴直播间买到的燕窝实际上是糖水，并在网上发文称怀疑辛巴团队销售的其它产品也涉嫌造假，其中包括 “假冒敖东研发的牙膏”、“检不出马油的马油皂”等。

IT之家了解到，11 月 27 日，辛有志通过社交平台发布一篇声明，表示经检测直播间销售的燕窝确实存在夸大宣传——燕窝成分不足每碗 2 克，对此其表示道歉，并向购买燕窝的消费者承诺 “退一赔三”，共赔付 6198 万元。近日，有媒体报道部分消费者仍未获得赔偿，辛巴团队回应称截至 12 月 6 日已赔付 2400 万元。

值得注意的是，央视点评了这次辛巴燕窝事件，表示实业兴国、制造强国光靠吆喝是吆喝不来的，要靠坚忍不拔的创新，要靠持之以恒地追求质量，要靠脚踏实地地干出来。别让无序的 “带货”给中国制造转型升级添乱。