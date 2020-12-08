微信被薅羊毛一个亿，腾讯向 “ok 微信管家”索赔 1000 万

IT之家 12 月 8 日消息 企查查风险信息显示，腾讯以违反不正当竞争法为由起诉 “ok 微信管家”运营公司，腾讯称该软件可获取微信用户信息、聊天内容、好友、账号、朋友圈红包及转账等各类隐私数据，并自动生成统计图表，称通过薅微信羊毛获利超 1 亿。企查查显示，此 “薅羊毛”软件由广州登堂通信科技有限公司及厦门联络易科技有限公司研发运营。

在该案中腾讯以违反不正当竞争法为由起诉广州登堂通信科技有限公司和厦门联络易科技有限公司。据判决书内容，被告在其主办网站 “OK 微信管家”上，推销微信管理软件，该软件可以获取微信软件的用户信息、聊天内容、微信好友、微信账号、微信红包及转账、微信朋友圈等各类隐私数据，并自动生成统计图表，拥有诸多微信无法提供的功能。被告称，该软件主要服务于企业管理。

除此之外，OK 微信管家与微信软件 PC 版相排斥，用户登录后，已登录的微信软件 PC 版会被强制下线。而两被告披露，已通过这款薅微信羊毛的软件获利超过 1 亿元。

IT之家了解到，经法院审理，判决被告对腾讯构成不正当竞争，一审腾讯获赔 360 万元。

企查查 APP 显示，广州登堂通信科技有限公司成立于 2016 年，注册资本 50 万元，法定代表人为赵美霞，经营范围包括：软件开发 ; 通信设备零售 ; 通信系统设备产品设计 ; 通信技术研究开发、技术服务 ; 软件批发 ; 软件零售 ; 信息系统集成服务等。企查查股权穿透显示，该公司实际控制人为邓汀明，持股比例为 51%。

企查查 APP 显示，厦门联络易科技有限公司成立于 2017 年，注册资本 235 万元，法定代表人为朱跃峰，经营范围包括：软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专业技术服务业；专业化设计服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发等。股权穿透显示，朱跃峰为该公司的实际控制人，持股比例为 87.6%。