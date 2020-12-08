探探：注册用户破 4 亿，女性用户滑动次数超男性

12 月 8 日晚间消息，在 “2020WISE 新经济之王”峰会上，探探联合创始人潘滢透露，截止 2020 年 12 月份数据统计，探探累计注册用户破 4 亿，实现互相匹配逾 200 亿次。

随着移动互联网的发展，在手机 App 上几乎就可以完成我们生活中所需的全部。然而在网络编织的连接中，人们对社交的需求，对亲密关系的渴望却从未消减；同时，现代城市生活的快节奏及年轻人价值观念的差异化，使 “脱单”成为困扰不少年轻人的难题。

据民政部数据显示，中国成年单身人口已超 2.4 亿，单身人群的婚恋状况成为日益被关注的社会问题；在今年 8 月份探探联合中国社会科学院发布的《2020 独居青年生活报告》中数据显示，在超 2 万份的有效样本中，49.64% 的被调研用户表示 “目前一个人居住”，是典型意义上的独居青年，如何消解孤独、建立更广泛的社交关系成为他们中大多数人的情感诉求。

潘滢表示，如何平衡男女用户思维的差异，如何通过技术赋能交友体验，让在线社交更真实，是探探面对的两大问题。

因此，探探首先通过平衡男女用户的思维差异，借助于 AI 及大数据分析来优化核心算法，让彼此有好感的用户顺利 “匹配”。

据探探相关数据显示，女性用户平均每天滑动探探 300 次 ，男性用户每天滑动 200 次；而在这些滑动行为中，女性用户平均只 “右滑（喜欢）”6% 的人，而男性用户平均 “右滑”喜欢 60% 的人。由此分析得出，女性用户的行为习惯更有助于算法优化，并提升男女用户之间互相匹配的概率。

也正因为此，探探一度被称为是对女性用户最为友好的社交软件。在探探上，女性用户可以依照自己的倾向来选择想建立社交连接的异性，而不必考虑现实生活中先表白的尴尬；而对于男性用户而言，发现自己被女生 “右滑”了总是件令自己欣喜的事情。

“这种微妙的心理变化，是技术和算法创造的，但也源于个体之间本身对于情感的诉求。这其中既包含了传统概念中的一见钟情，也不能忽视技术在其中的助推作用”，潘滢说到。