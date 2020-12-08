SpaceX 星际飞船即将高空测试，马斯克称成功率仅 30%

据报道，当地时间周二，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 将对其 “星际飞船”原型 SN8 进行高空测试。

这是对该火箭系统进行的一次关键试验。马斯克希望该火箭系统能让人类登上月球，并最终将人类送上火星。

据悉，SN8 原型将在德克萨斯州南帕诸岛（South Padre Island）的博卡奇卡（Boca Chica）发射。本次发射目标是将 SN8 发射升空到约 1.5 万米的高度，再让它稳定安全的降落回发射台。

1.5 万米的高度远超星际飞船原型此前的最大试飞高度，是此前 SN6 原型 “跳跃”测试所达 150 米（略低于 500 英尺）高度的 100 倍。

马斯克表示，要让它重新回到坚实的地面，很多事情都需要正确处理，成功的点击率可能只有 1/3。这也是 SpaceX 为何要快速推出 SN9 和 SN10 原型的原因。

SpaceX 周一在其网站上表示：“像这样的测试，衡量成功的标准不是具体目标的完成，而是我们能学到多少东西。”

为了此次高空测试，SpaceX 已于 10 月份取得了一个里程碑，顺利完成 SN8 原型的静态点火测试。

测试过程中，SN8 搭载的三部猛禽（Raptor）发动机同时启动，这也是 SpaceX 首次完成搭载多部猛禽发动机的星际飞船原型静态点火测试。显然，这一次的静态点火测试成功，为 SN8 的高空测试奠定了基础。

根据 SpaceX 的计划，星际飞船最终将取代其主力火箭 “猎鹰 9 号”，并执行货运任务，最终将搭载宇航员前往月球和火星。