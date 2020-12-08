三星主力中端机 Galaxy A52 5G 渲染图首曝光：采用打孔屏、玻璃后壳

IT之家 12 月 8 日消息 三星移动部门的利润可能很大一部分来高端的 Galaxy S 和 Note 系列，但当谈到销售量时，中端 Galaxy A 系列则是主力。

例如，在 2020 年第三季度期间，价格低廉的 Galaxy A 系列中不少于五款机型跻身于全球最受欢迎的十款智能手机的总体排名中，相比之下，Galaxy S 或 Note 系列设备为零。就安卓手机而言，Galaxy A51 在 7 月至 9 月的季度中排名第三，以微弱优势落后于其更便宜的 A21s 和 A11 表兄弟。

Galaxy A51 是三星 2020 年最成功的智能手机之一，因此 Galaxy A52 5G 对于该公司以及该品牌的粉丝来说都是重要产品。在某种程度上，Galaxy A52 5G 很可能会定义三星明年的中端产品组合。现在 OnLeaks 曝光了 Galaxy A52 5G 的一系列 3D 渲染图，展示了手机采用四摄像头和其他一些特征。

Galaxy A52 5G 采用了金属边框和玻璃背板，但背板不再像 Galaxy A51 那样包裹着手机的左右边缘，背面边缘类似于 2.5D 显示屏。

摄像头凸起足够大，容纳一个 LED 闪光灯和四个摄像头模块。据悉，这款手机的尺寸为 159.9×75.1 毫米，在不包含摄像头凸起的情况下，其厚度为 8.4 毫米，包含凸起厚度大约 10 毫米。

IT之家了解到，这些 Galaxy A52 5G 渲染图透露的其他细节还包括：右侧边缘的物理按键、侧面的 USB-C 接口、底部边缘的扬声器格栅和 3.5mm 音频接口，以及 Infinity-O 显示屏。据报道，该机屏幕为 6.5 英寸，支持屏下指纹，据悉该机搭载骁龙 750 SoC。