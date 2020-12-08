苹果 AirPods Max 重 384 克，比大多数竞品耳罩式耳机更重

IT之家 12 月 8 日消息 拥有耳罩式耳机的人都会知道，耳机的重量会给听觉体验带来很大的影响。尤其是当连续佩戴耳机几个小时的时候，重量开始对整体舒适度产生真正的影响。

苹果新推出的 AirPods Max 耳罩式耳机重量为 384 克，听起来似乎不是很重，但与市面上很多高端耳罩式耳机相比，相对较重。为了便于比较，下面是目前市场上一些对手的重量。

AirPods Max--384.8 克

Audeze LCD-1 - 250 克

Beyerdynamic Amiron Wireless - 380 克

Bose 700 - 249 克

Bose Quiet Comfort 35 II - 310 克

森海塞尔 PXC 550-II - 227 克

索尼 WH-1000XM4 - 254 克

如上，苹果的 AirPods Max 是其中最重的，而且比大多竞品都重很多，只有拜亚动力的 Amiron Wireless 录音室耳机有着接近的重量，为 380 克。AirPods Max 的人体工程学设计如何在这方面进行补偿，还有待观察。

苹果称，从穹网到耳垫，AirPods Max 的每个部件都经过精心设计。紧绷在头带上的透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。不锈钢头带框架带来了坚韧度、灵活度和舒适度，可适应各种头形。伸缩套杆可平滑延伸并在合适的位置固定，以保持理想的贴合度。

IT之家了解到，苹果 AirPods Max 售价 4399 元，现可在苹果官网订购，12 月 15 日开始发货。