美股全线收涨，标指首次破 3700 点，拼多多、B 站创新高

北京时间 12 月 9 日消息，新冠肺炎疫苗方面的好消息，使得三大股指收复早些时候的失地，小幅收涨。截至收盘，道指涨 104.09 点，涨幅为 0.35%，报收 30173.88 点；标普 500 指数涨 10.29 点，涨幅为 0.28%，报收 3702.25 点；纳指涨 62.83 点，涨幅为 0.5%，报收 12582.77 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌不一：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

达内科技收到董事长初步收购计划，溢价 13.6%

达内科技昨晩公告称，董事会已收到来自公司创始人、董事长韩少云，时间为 2020 年 12 月 8 日，不具约束力的初步收购计划。根据计划，收购方将以现金方式收购韩少云及其附属机构尚未持有的所有达内科技流通 A 类普通股，价格为每美国存托股 4 美元，每股 A 类普通股 4 美元。达内科技预计，公司董事会将组建一个特别委员会，成员为没有利益关系的独立董事，评估收购计划和相关交易。达内科技提醒投资者，公司董事会只是收到了收购计划，尚未做出任何决策。公司不能保证会收到收购方的正式收购计划，会与收购方签订与收购计划有关的任何正式协议，会完成与收购计划相关的交易。除有法律规定外，达内科技没有义务对外披露与收购计划相关的交易的信息。今天常规交易中，达内科技股价上涨 0.38 美元，涨幅为 12.1%，报收于 3.52 美元。这意味着收购价溢价 13.6%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

特斯拉宣布出售 50 亿美元股票，股价上涨逾 1%

即使公布了增发 50 亿美元股票的计划，星期二常规交易中特斯拉股价还是出现反弹，扭转了早些时候的跌势。过去 3 天特斯拉股价累计上涨 12.8%，星期一 641.76 美元的收盘价创下有史以来新高。今天，特斯拉股价盘中一度下跌 3.6%，探底 618.5 美元，随后开始反弹。过去 3 个月特斯拉股价累计上涨 95.5%，今年以来累计上涨 671.6%，同期内标普 500 指数涨幅仅为 14.6%。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）发表投资报告称，增发对于特斯拉是 “明确利好”，进一步巩固了其 1000 美元的 “牛市”目标股价和 560 美元的 “基础”目标股价，“我们认为，对于特斯拉而言，这是在适当时机下采取的明智之举”。自 2019 年 4 月以来，他对特斯拉股票的评级一直是 “中性”。特斯拉将 “时常”按市场价格出售股票。3 个月前，特斯拉刚刚出售了价值 50 亿美元的股票。根据星期一 641.76 美元的收盘价计算，特斯拉这次将出售 779 万股股票，相当于流通股股本的约 0.8%。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 8.12 美元，涨幅为 1.27%，报收于 649.88 美元，盘后交易中一度上涨 7.52 美元。

高端 iPhone 12 发货时间长于之前型号，利好苹果股价

苹果高端型号 iPhone 12 发货等待时间仍然长于同期的 iPhone 11，对于苹果股票这可能是利好。瑞士信贷分析师马太 · 卡布拉尔（Matthew Cabral）星期一发表投资报告称，所有型号 iPhone 12 发货等待时间为 2-3 周，iPhone 12 Pro Max 发货等待时间延长至 3 周。卡布拉尔认为，发货等待时间 “彰显出黑色星期五 / 网络星期一之后需求的持续性”。今年 iPhone 12 发售时间要晚于之前的型号，卡布拉尔是根据发布后的周数得出上述结论的。值得注意的是，尽管在开始发售 45 天后，iPhone 12 Pro 发货等待时间仍然长于一周。相比之下，在开始发售约 40 天后，大多数型号 iPhone 11 Pro 发货等待时间都更短。另一方面，iPhone 12 和 iPhone 12 Mini 发货等待时间不足一周。这意味着它们的需求相对而言更疲软，更高端型号的发货等待时间更长，有利于 iPhone 平均售价的上涨。加布拉尔对苹果股票评级为 “中性”，目标股价为 106 美元。他认为，如果苹果需求快速恢复，营收增速进一步提高，苹果股价可能攀升至 142 美元；如果消费者支出持续低迷，对销售产生不利影响，苹果股价可能跌至 55 美元。苹果星期二公布了 AirPods Max，这也是 AirPods 系列的首款头戴式无线耳机。AirPods Max 支持主动降噪技术、Hey Siri 语音命令，电池续航时间长达 20 小时，售价为 549 美元。可穿戴设备与服务业务成为苹果新的增长引擎。今天常规交易中，苹果股价上涨 0.63 美元，涨幅为 0.51%，报收于 124.38 美元。