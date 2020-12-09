2020 年度盘点：三大运营商 5G 网络建设超前完成，5G 套餐费用高企不降

年终将至，三大运营商日前陆续发布了今年 10 月份运营数据报告，数据显示，仅中国移动、中国电信两家的 5G 套餐用户已累计突破两亿。

毋庸置疑，2020 年以来我国 5G 建设迎来高速发展阶段。根据工信部公布的信息，5G 独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市；截至今年 10 月，我国已经累计开通超 70 万座 5G 基站。

在 5G 终端及套餐层面，5G 手机也在厂商推动下加速普及，目前 5G 手机的价格已经下探到千元以下，多种其他 5G 终端也陆续问世。此外，5G 套餐费用高企不降，用户对于低档位、更灵活的 5G 套餐的需求尚未得到满足，将是运营商未来发力的方向。

三大运营商 2020 年 5G 网络建设均超前完成

工信部最新公布的信息显示，5G 独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市。工信部副部长六烈宏表示，截至今年 10 月，我国已累计开通 5G 基站超过 70 万座，终端连接数超过 1.8 亿个，共建共享取得积极成效。

回顾 5G 建设历程，工信部在今年 2 月召开加快推进 5G 发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议时提出，基础运营商要做好 5G 发展和复工复产工作，加快 5G（特别是 SA）步伐，切实发挥 5G 建设对 “稳投资”、带动产业链发展的积极作用。当时，全国建设开通 5G 基站数超过 15 万个。

随后，三大运营商陆续公布今年 5G 基站建设规划，中国联通方面称，今年上半年与中国电信力争完成 10 万基站的建设任务，三季度力争完成全国 25 万基站建设。中国移动方面则表示，力争 2020 年底 5G 基站数达到 30 万。

到了今年 8 月，三大运营商公布的半年报显示，其 5G 基站建设均超预期。

中国移动通讯集团副总裁李慧镝表示，中国移动已在全国建设近 30 万个 5G 基站，部署城市超过 300 个，预计今年 8 月底前完成全年建设任务，建设进度远超过时间进度。

中国电信方面则表示，可能会增加 5G 基站，“通过和联通联合集采，5G 投资节省了一定的资金，所以我们今年第四季度会根据市场的情况和需求变化，适当增加一些基站的建设。”

最新数据显示，中国移动已开通 5G 基站超过 38.5 万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供 5G 服务，发展 5G 终端用户超过 9000 万户；截至今年 10 月，中国电信和中国联通共建共享 5G 网络，累计开通 5G 基站约 33 万个，加上两家分别还有少量自建基站，三大运营商累计开通的 5G 基站已超 70 万个，与工信部公布的数据吻合。

从数据看，到 10 月底，三大运营商已经超额完成了全年的 5G 建设目标。业内预计年底 5G 基站将达到 80-90 万站。

而面向 2021 年，中国移动总经理董昕表示，中国移动 2021 年要实现全国市、县城区及部分重点乡镇 5G 良好覆盖，完善 “3+3+X”数据中心布局，深化云网、云数、云智、云边融合发展。中国联通则表示，2021 年处于规模部署期，将实现县城以上、重点乡镇 5G 覆盖，网络建设与行业同步，完善广度、深度覆盖。

此外，第四大运营商中国广电也将于 2021 年与中国移动展开 5G 网络共建共享。

中国移动董事长杨杰 8 月在财报会上透露，双方正就细节问题展开进一步商谈，今年在整个 5G 合作方面，没有具体实质的网络建设部署，预计明年双方会共建共享 5G。中国广电网络股份有限公司董事长宋起柱近期也表示，2021 年将通过共建共享方式，大力推进 5G 网络覆盖省会、市县和大乡镇。

5G 手机价格不断下探，出货量占比已连续五个月超 60%

最近一年，5G 手机的发展速度也超过预期，5G 终端开始替代 4G。

中国信通院公布的数据显示，今年 5G 手机出货量占比已由开始的 1% 不到，逐步提升至 60% 以上，并且 6 至 11 月，5G 手机出货量占比已连续五个月在 60% 以上。

从具体的数据看，2020 年 10 月，国内市场 5G 手机出货量 1676.0 万部，占同期手机出货量的 64.1%；上市新机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 57.1%。1-10 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.24 亿部、上市新机型累计 183 款，占比分别为 49.4% 和 47.3%。

期间，5G 手机价格不断下探，千元 5G 手机渐成规模，5G 手机最低价已经降至 998 元。截至目前，国内市场已出现三款千元以内的 5G 手机，包括 realme 真我 Q2i，realme 真我 V3 以及中国电信自有品牌 5G 手机 “天翼 1 号”。

而主流手机厂商包括华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等，都已推出价位在 1000 元至 2000 元间的 5G 手机。

5G 手机价格的持续下探离不开各大芯片厂商双模芯片的大规模供货，尤其是芯片厂商加速推出适应中低端市场需求的 5G 芯片。

联发科在发布天玑 1000 系列后，推出了针对中端市场的天玑 820 芯片，将搭载该芯片的 5G 手机起售价拉低到 1500 元左右。随后，天玑 700 系列 5G 芯片又将成为拉低 5G 手机价格的一大助力。高通、紫光展锐等芯片厂商也相继推出中、低端 5G 芯片解决方案。

其中，高通宣布计划在 2021 年初推出骁龙 4 系列 5G 移动平台。骁龙 4 系列针对入门级市场，搭载该平台的智能手机通常成本为 200 美元或更低。据了解，小米、OPPO、摩托罗拉等将成首批采用的手机品牌，将在 2021 年第一季度推出搭载骁龙 400 系列 5G 芯片平台的入门级 5G 手机，其售价或将直接下探至 500 元。

中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟预计，展望 2021 年，手机市场将稳中有升，5G 手机份额将超 90%，5G 模组性价比大幅提升，泛终端市场将以三位数持续增长。

5G 套餐发展缓慢，资费高企不降

相较于 5G 基站及终端的高速发展，5G 套餐的发展相对缓慢。根据《中国互联网发展报告 2020》蓝皮书显示，三大运营商的 5G 套餐资费在优惠后均在百元以内。其中，中国移动的 128 元 5G 套餐，优惠后仅需 89.6 元。

不过，目前来看，三大运营商官网主推的 5G 套餐还是 2019 年 10 月 31 日推出的，中国移动 5G 套餐最低为每月 128 元 / 30GB/200 分钟通话，中国联通和中国电信为每月 129 元 / 30GB/500 分钟通话。

同时，5G 套餐根据网龄不同也有差异，老用户可享 7 折优惠，新用户则为 8 折优惠。目前 5G 套餐的最低月资费在 90 元左右，仍然高于当前手机用户的平均月资费，几乎相当于 4G 套餐月均资费的两倍；用户的接受度并不算很高，对于低档位、更灵活的 5G 套餐需求仍大量存在。

为推动 5G 普及，三大运营商也推出过新套餐，包括中国移动的动感地带 M-ONE 卡、中国联通的 “福鹿相伴卡”5G 套餐、中国电信的 “青年一派π卡”。

其中，动感地带 M-ONE 卡月费 59 元，含 5GB 流量 100 分钟语音 + 自选三款 App 免流 + 中国移动精品 App 免流，套餐外语音 0.1 元 / 分钟，流量 5 元 / GB，达到 15 元后 3 元 / GB。“青年一派”产品无套餐和合约费用，国内语音为 0.1 元 / 分钟，国内短信为 0.1 元 / 条，国内流量 5 元 / GB。

独立电信分析师付亮认为，从价格层面来讲，5G 套餐月费下降幅度并不大，且运营商没有进行持续的市场营销，导致外界感知不强。

三大运营商 10 月份运营数据显示，中国移动的移动客户数净增 16.3 万户，累计达到 9.46 亿户；其中 5G 用户数净增 1520.1 万户，累计达到 1.29 亿户。中国电信移动用户增加 81 万户，总累计 3.5016 亿户，其中 5G 用户净增 706 万户，累计达到 7186 万户。中国联通则还未公布 5G 用户数量。

换言之，仅中国移动和中国电信的 5G 套餐用户就已累计突破两亿。而随着 5G 网络建设加快、终端的快速发展，5G 套餐要想加速普及、吸引更多用户，低档位、更加灵活的套餐将是运营商未来发力的方向。