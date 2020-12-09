英特尔首席架构师晒出多款独显：GPU 黄金时代到来

IT之家12月9日消息 英特尔高级副总裁、首席架构师Raja Koduri 在推特上晒出了几款英特尔独显，其中包括已经发布的新华三 XG310 PCIe GPU 扩展卡。

Raja Koduri表示，英特尔 Xe-LP 微架构的数据中心GPU已经在生产中，基于Xe-HP的 GPU的也正在出样。

之后，Raja Koduri在回帖中表示，今年出现了很多的GPU新品，如A100、Xe LP、RTX 3X、Navi2、MI100、M1，这些产推动了GPU的发展。明年，英特尔还有 Xe HP/HPG/HPC GPU面世，我们来到了GPU的黄金时代。

IT之家了解到，英特尔现已发布了笔记本独显 Xe Max 和服务器用的Xe-LP GPU，明年值得期待的是Xe-HPG 游戏显卡。根据爆料，称英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺，顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。

今年 8 月份，英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构，结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块，利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时，Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比，且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。