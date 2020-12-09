4399 元，苹果 AirPods Max 无线耳机上架京东预约：主动降噪，搭配通透模式

IT之家12月9日消息 Apple 宣布推出 AirPods Max，这款创新的无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中。AirPods Max 结合了定制声学设计、H1 芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色，今日起接受预订，下周二 12 月 15 日开始发售。

目前 AirPods Max 已经上架京东商城预约，商店也页面显示：好声音，一听就陶醉。AirPods Max 对头戴式耳机进行了一系列重新构思：Apple设计的驱动单元，带来高保真音质；主动降噪，搭配通透模式！

AirPods Max 采用透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。AirPods Max 共有银色、深空灰色、天蓝色、粉色和绿色五种颜色。

IT之家获悉，定制声学设计从穹网到耳垫，AirPods Max 的每个部件都经过精心设计，为每个用户带来个性化的卓越声学表现。紧绷在头带上的透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。不锈钢头带框架带来了坚韧度、灵活度和舒适度，可适应各种头形。伸缩套杆可平滑延伸并在合适的位置固定，以保持理想的贴合度。

头带和耳罩的接口采用了突破性的设计结构，能平衡分散耳罩压力，这个设计让两个耳罩都能独立旋转，以贴合用户的头形轮廓。每个耳垫都采用声学工程设计的记忆棉，带来卓越的密合度，这是带来沉浸式音效的先决条件。数码旋钮的设计灵感来自于 Apple Watch，能精准调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及唤醒 Siri。

数码旋钮能精确调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及唤醒 Siri。噪声控制按钮可在主动降噪和通透模式之间轻松切换。

AirPods Max 的耳垫由声学工程设计的记忆棉制成，以实现卓越的密合度，带来沉浸式音效。耳垫由 Apple 设计的织物包裹，更添一份舒适。

从穹网到耳垫，AirPods Max 的每个部件都经过精心设计，带来舒适的贴合度和个性化的卓越声学表现。

AirPods Max 采用 Apple 设计的 40 毫米动圈式驱动单元，可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展，让每一个音符都能精准表达。独特的双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下 1 可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。每个耳垫都搭载了 Apple 设计的 H1 芯片，在自定义声学设计和先进软件的支持下，AirPods Max 通过计算音频提供高品质的聆听体验。H1 芯片拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算，使计算音频实现自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等突破性的聆听体验。

AirPods Max 的定制声学设计采用 40 毫米动圈式驱动单元和独特的双环形钕磁体电机。

自适应均衡：AirPods Max 采用自适应均衡，监测用户收到的声音信号进行实时调整中低频率，以耳垫的贴合度和密封度调节声音，捕捉每一个细节，带来丰富的音频体验。

主动降噪：AirPods Max 通过主动降噪带来沉浸式音效，使用户专注于聆听的内容。每个耳罩有三个外向式麦克风用以检测环境噪声，耳罩内还有一个麦克风监测到达听众耳朵的声音。通过计算音频，降噪功能可实时持续地适应耳机的佩戴和移动。

通透模式：用户可将 AirPods Max 切换至通透模式，在聆听音乐的同时听见周围环境，确保在播放音频的同时，其他声音也都听起来十分自然，包括用户自己的声音。轻按一下噪声控制按钮，即可在主动降噪和通透模式之间切换。

空间音频：AirPods Max 具备空间音频功能，通过动态头部追踪，在整个虚拟空间里布置声场，为 5.1、7.1 和杜比全景声内容，带来剧场般的沉浸式体验。空间音频同时利用 AirPods Max 中，以及 iPhone 或 iPad 中的陀螺仪和加速感应器，追踪用户头部以及设备的移动，比较运动数据，然后重新映射声场，即便用户移动头部，声场依然来自用户设备。

AirPods 的奇妙体验 AirPods Max 与现有的 AirPods 系列产品一起提供非同凡响的无线音频体验，无论是听音乐、打电话、看电视、看电影、玩游戏，还是和 Siri 互动。AirPods Max 也拥有 AirPods 和 AirPods Pro 用户喜爱的神奇设置体验，只需轻轻一点，就可以与用户 iCloud 上登录的所有设备自动配对，包括 iPhone、iPad、iPod touch、Mac、和 Apple Watch。

AirPods Max 能通过光学传感器和佩戴位置传感器，自动识别用户是否佩戴耳机。戴上耳机，AirPods Max 会自动播放音频，摘掉耳机或举起一只耳罩时，就会自动暂停播放。波束成形⻨克⻛可过滤环境噪声，突出用户的声音，让 AirPods Max 的语音通话和 Siri 指令都清晰明了。

AirPods Max 同样拥有备受 AirPods 用户喜爱的轻点设置体验。

续航和性能 AirPods Max 具有卓越的电池续航，启用主动降噪和空间音频后 ，提供最高可达 20 小时的高保真音频播放、通话时间或影片播放。

AirPods Max 配有柔软纤巧的智能耳机套，以保持超低功耗状态，在非使用状态时节约电量。

AirPods Max 在放入柔软纤巧的智能耳机套后，即进入超低功耗节电状态。

附加功能自动切换使用户能够在 iPhone、iPad 和 Mac 之间无缝进行音频切换。例如，用户在 Mac 上播放音乐，需要在 iPhone 上接听电话时，AirPods Max 将自动切换。

音频共享使两副 AirPods 可以在 iPhone、iPad、或 iPod touch 上，分享同一音频。只需将 AirPods Max 靠近设备，单击即可连接。

Siri 功能包括呼唤 Siri 来播放音乐、拨打电话、控制音量等。Siri 还可以在通过信息播报功能来朗读收到的信息。