罗技发布全新智能视频门铃：支持苹果 HomeKit，含 iCloud 存储和面部识别

12 月 9 日消息，据国外媒体报道，罗技发布了一款全新的智能视频门铃 Circle View Wired Doorbell ，它是为数不多几款利用苹果 HomeKit 安全视频功能 -- 包括 iCloud 存储和面部识别的门铃产品之一。

▲Circle View Wired Doorbell

苹果公司在 2019 年首次发布了 HomeKit 安全视频标准，但开发者采用该系统需要一段时间。罗技新 Circle View Wired Doorbell 是第一款采用的门铃摄像头。

至于摄像头本身，它的设计是专门与苹果的 HomeKit 系统配合使用（所以没有 Alexa 或 Google Nest 的支持）。有一个紧凑的黑色轮廓及 TrueView 160 度的视野。另外，它集成了彩色夜视和 HDR 功能，用户可以捕捉到访客的脸以及任何放在门廊上的包裹。

访客在门外时，Apple Home 应用程序会通知用户。它还使用苹果的 iCloud 服务来传输、存储和分享视频记录，当门铃被按下，HomePod（或 HomePod mini）将会鸣响并将谁在门前显示在 Apple TV 上。并运行苹果的人脸识别功能（基于照片库）。

Circle View Wired Doorbell 售价 199.99 美元（罗技还提供 299.99 美元的捆绑包，其中包括家庭安装）。不过，为了充分利用 HomeKit 的功能，客户还需要拥有 HomePod mini、HomePod、iPad 或 Apple TV，以及用于保存视频的 iCloud 存储计划。