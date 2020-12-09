谷歌向外部开发者开放全新操作系统「Fuchsia」

自从我们第一次发现谷歌正在开发一款名为 “Fuchsia”的新操作系统以来，已经有四年多了。

它的独特之处在于它不是基于 Linux 内核的，而是使用了一个名为 “Zircon”的微内核。此外，尽管它是在可公开浏览的存储库上 “公开”开发的，但没有人真正了解该操作系统的用途，同时，谷歌的高管们对这一切也都讳莫如深。

如今，该公司宣布，它将通过从其公司外部寻求更多的参与力量来扩大开放。谷歌表示，它已经 “为项目讨论创建了新的公共邮件列表，添加了一个治理模型来阐明战略决策是如何制定的，并为参与者开放了问题跟踪程序，以查看正在进行的工作。”

尽管有一些早期的 UI 示例，但是我们已经看到 Google 提供的代码和文档已经有一段时间了。谷歌近日的公告强调，“‘Fuchsia’这一新的操作系统还没有准备好进行一般产品开发，也没有成为开发目标”，但这一宣布很可能会引发外部更多的讨论。

我们知道，“Fuchsia”并不一定是 Android 或 Chrome 操作系统一对一的替代品。关于 “Fuchsia”的实践环节，最有趣的线索来自这样一个事实：我们知道，它已经在 Google 智能音箱的硬件上进行了测试。尽管发布时，它们并没有运行 Fuchsia”。相关人士仅列举了几个与 “谷歌制造”设备排列在一起的紫红色代码的例子。

谷歌简单地将 “Fuchsia”称为 “安全、可更新、包容和务实的生产级操作系统”。在 2019 年的一次采访中，谷歌的 Hiroshi Lockheimer 特征的 “Fuchsia”可能会针对手机或笔记本电脑之外的 “某些其他外形因素”进行优化。

我们正在研究一个新的操作系统会是什么样子。一般地，当人们知道时会很兴奋地说：“哦，这是新的安卓系统”或者 “这是新的 Chrome 操作系统”。但 “Fuchsia”并不是关于这个的，它是关于推动先进的操作系统和我们从 “Fuchsia”中学到的东西，并可以融入其它产品。

除了新的邮件列表和征集投稿人之外，谷歌还发布了一份 “技术路线图，但它主要集中在底层操作系统上，比如 “一个独立于驱动程序更新内核的驱动程序框架”和 “‘Fuchsia’接口定义语言”。“Fuchsia”的路线图表明，许多最初的子系统正在被改造，使用一个新的 IO 库和组件架构，Google 运行了很多开源项目，这些项目名义上是由任何人开发的，但实际上大部分都是由 Google 的工程师完成的，“Fuchsia”看起来也是一样。

公司今天宣布的新的战略方向中，他们对外表示：“‘Fuchsia’引领着紫红色的方向，做出平台决策”，但鼓励更多外部行业力量的参与。

“从今天开始，我们正在扩展‘Fuchsia’的开源模型，使公众更容易参与这个项目。” “我们为项目讨论创建了新的公共邮件列表，添加了一个治理模型来阐明战略决策是如何制定的，并为公共贡献者打开了问题跟踪程序，以查看正在进行的工作。作为一个开源的努力，我们欢迎来自所有人的高质量、经过良好测试的贡献。现在有了一个过程，可以成为成员以提交修补程序，或者成为具有完全写入权限的提交者。”

该公司还特别指出，“Fuchsia”还没有准备好进行一般产品开发，甚至不能作为开发目标。不过，任何拥有真正技术能力的人都可以克隆存储库并构建代码。谷歌已经提供了大量关于如何做到这一点的文档，以及一个模拟器。

该操作系统支持 Flutter 应用程序，并使用 C，C++，Dart，Python，Go 和 Rust 编程语言编写。DahliaOS 是 Fuchsia OS 的一个分支，Zicron 内核变体仍在开发中，它的 Linux 版本已经可以使用了。

谷歌还指出，它的目标是围绕这个项目建立一个包括开源社区。“Fuchsia 是一个开放源代码项目，从平台本身的架构到我们正在构建的开源社区，都包含在设计中。该项目仍在快速发展，但系统的基本原则和价值观在整个项目中保持相对不变。”

那么，为什么已经拥有 Android 操作系统的谷歌想要建立一个新全新的 “Fuchsia”？

据公开信息，虽然 Android 系统属于 Google，但它仍然是基于 Linux 构建的，同时 Google 也因 Java 问题被起诉。“Fuchsia”操作系统不同于 Android 使用的 Linux 内核，相反地，它采用了一个相对较新的 Zircon 的内核，并由 Flutter 引擎和 Dart 语言编写而成。

值得一提的是，“Fuchsia”操作系统与目前的 Android 相比，无论是存储器还是内存之类的硬件要求都大幅降低，这也满足了其终端使用的需求。除了应用于智能手机、计算机等，“Fuchsia”操作系统还可以在智能家居等物联网设备上运行，实现跨平台的运行和操作。