头条搜索发布 2020 年十大流行语：逆行者、集美、后浪位列前三

12 月 9 日消息，头条搜索发布 2020 年十大流行语，逆行者、集美、后浪位列榜单前三。

头条搜索相关负责人表示，十大流行语榜单基于用户过去一年在今日头条平台的搜索行为综合汇总而来，流行语多为搜索量较大的网络和新闻报道 “热词”。上榜十大流行语综合考虑了语言的搜索热度和社会价值，一定程度上可以体现 2020 年的社会变化和情绪。

该年度流行语榜单还包括豪横、打工人、网抑云、内卷、凡尔赛文学和尾款人。2020 年热点事件频发，歌词 “小朋友，你是否有很多问号”也入选榜单，体现了人们对这个世界的许多疑问。

附：头条搜索 2020 年十大流行语榜单

1. 逆行者：即反向行走的人，常用于指代危难中不顾个人安危，挺身而出挽救他人生命和财产的人。2020 年，新冠肺炎疫情肆虐，以医务工作者为代表，各行各业涌现出大量参与抗击疫情的集体和个人，他们为防控疫情、复工复产做出了重要贡献，被誉为最美 “逆行者”。

2. 集美：原是厦门市的地名，寓意 “集天下之美”，因某网络主播将 “姐妹”误读成 “集美”而成为网络热词，网友们纷纷效仿以此称呼自己的好姐妹，还有人把集美解读为 “集中美好”“集美貌与才华于一身的女子”。

3. 后浪：来源于俗语 “长江后浪推前浪”，因某视频网站制作的视频《后浪》走红，代指青春、热血、奋斗的年轻人，他们是被寄予厚望、可以为社会贡献力量的新一代。

4. 豪横：形容人豪气爽朗或霸道蛮横，因 2020 年初电视剧《新世界》热播而走红。

5. 打工人：所有受雇于人、替别人工作的人的统称，无论工地搬砖的工人，还是办公室白领，都可以自称 “打工人”，代表了年轻人群体对某些职场现实的吐槽和自嘲。

6. 网抑云：来源于 “网易云音乐”，因为该社区用户喜欢在歌曲评论区发表 “丧”风格和抑郁情绪的言论而来。

7. 内卷：人类学研究术语，指在整体资源没有增加的情况下，一个人或一个群体为了达成相同的目标，需要投入比以往更多的人力和物力的情况。2020 年，该词被广泛用于各种社会热点的讨论。

8. 凡尔赛文学：一种表达方式，一般先抑后扬、明贬暗褒，用一种低调的方式炫耀自己或表达优越感。

9. 小朋友，你是否有很多问号：出自于周杰伦的歌曲《听妈妈的话》，在沟通场景中被网友用来表达各种疑问。

10. 尾款人：参与到电商购物节的人们的一种自嘲。双十一期间，电商平台为了延长购物热度，推出先付定金再支付尾款的购物形式，因此，每一个付完定金的人都会在双十一当天成为 “尾款人”。