硬盘容量再翻倍，又一家厂商推出 8TB M.2 NVMe SSD

IT之家 12 月 9 日消息 目前，大容量的 M.2 NVMe SSD 以 2TB 为主，4TB 型号还未普及，但很多品牌已经在准备 8TB 的型号了。今天，海外品牌 Mushkin 发布了 ALPHA 系列的高容量 SSD，可选 4TB 和 8TB。

IT之家了解到，Mushkin 的 ALPHA 系列 SSD 采用了群联的 Phison 的 12 系列控主控，拥有 4TB 和 8TB 的容量。速度方面，新款 SSD 的连续读写能力可达 3300 MB/s 和 3000 MB/s，随机读写速度为 550k IOPS 和 680k IOPS。

价格方面，4TB和 8TB在亚马逊上的售价分别为649.99美元和1299.99美元。

今年 5 月份，Sabrent 发布了世界上第一款 8TB 的 NVMe M.2 SSD，型号为 Rocket q8 TB NVMe PCIe M.2 SSD。这款大容量 SSD 采用了 3D QLC NAND 闪存芯片，支持 PCIe 3.0 x4 总线。速度方面，这款 SSD 可达 3.4 GB/s 的顺序读取速度和最高 3 GB/s 的顺序写入速度。Sabrent 的这款 SSD 采用了群联的 E12S 主控。