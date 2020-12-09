谷歌跟风苹果，自研 SoC 能否续命 Pixel

在自研 SoC 这件事上，Google 坐不住了。

今年，苹果 M1 芯片的发布让科技圈为之沸腾，且近期彭博社又曝光了苹果新款 ARM 架构 Mac 芯片，可谓是趁热打铁。

不过，Android 阵营的 Google 也并未闲着。

据外媒报道，Google 自研的 SoC 芯片 “Whitechapel”或将于明年发布，且不止搭载于 Pixel，还可能应用于 Chromebook。

Whitechapel 实力如何？

根据已曝光的信息，Whitechapel 是 Google 与三星合作的自研处理器芯片，基于 ARM 指令集架构，8 核 CPU 设计，采用 5nm 工艺。

不仅如此，该芯片还集成了谷歌的 TPU 神经网络加速单元，能够改善 Google Assistant ，更好支持与 AI 和机器学习相关的功能，如 “always-on”。

消息称，Whitechapel 已成功流片。一般情况下，从流片到商用大概需要 1 年左右时间，以此推算，在进展顺利的前提下，Whitechapel 预计将在 2021 年搭载于 Pixel 手机中。

值得注意的是，Google 自研的 Whitechapel 并不只用于 Pixel，其后续版本还可能搭载于 Chromebook。

尽管 Whitechapel 尚未面世，但从 Google 以往自研芯片的实力来看，Whitechapel 是值得期待的。

以 Pixel 搭载自研芯片的时间来看，Google 先后推出了 AI 芯片 Pixel Visual Core、Titan M 安全芯片、Soli 雷达芯片等，分别来看：

Pixel Visua Core 本质上是一个辅助加速的 AI 芯片，最早搭载于 Pixel 2 中，其最直接的公用在于提升 Pixel 手机在 HDR+ 上的拍照体验。

Titan M 同样是 Google 专门为智能手机打造的一款芯片，致力于安全性方面，主要搭载于 Pixel 3 和 Pixel 4 上。

Soli 传感器最早展示于 2015 年，经过了多次迭代，最终集成于 Pixel 4 中，使其具备了 Motion Sense 功能，将独特的软件算法与先进的硬件传感器相结合。

不难看出，Google 在辅助芯片的研发上不遗余力，而其芯片之力也让 Pixel 拥有了独特的产品特征。

以 Titan M 为例，Titan M 不仅可以用来保护 Android 操作系统和它的功能完整，也可以保护第三方应用和涉及到安全敏感性的交易（Transaction），且 Titan M 自身还具备安全性；可以说从多个层面保障了硬件产品的安全性。

对于 Titan M，哥伦比亚大学的计算机科学家 Simha Sethumadhavan 曾给出如此评价——

Google 所做这种层面的硬件改进，我认为是非常了不起的。它比软件防护更难取得突破，难度高得多了。

只不过，虽然芯片实力不俗，但 Pixel 的销量表现，并未与其芯片实力成正比。

Pixel 销量平平

目前，Pixel 系列已发布至 Pixel 5，但一直以来，Google 始终对 Pixel 的具体销量三缄其口。尽管 Google 没有开口，但相关机构、媒体对此却是饶有兴致。

2017 年 3 月，有媒体报道称，Pixel 在 2016 年的全年销量为 55.2 万部——作为对比，苹果在 2016 年第四季度的手机销量为 7800 万台。

到了 Pixel 2，也许是由于供应链能力的提升和 Pixel Visual Core 的加持，销量开始好转。IDC 数据显示，2017 年 Pixel 系列手机的销量达到了 390 万部。

后来，Google 陆续推出了 Pixel 3，Pixel 4 系列，依然未在手机市场激起水花，反而是廉价版 Pixel 3a 对销量有所刺激，但那也只是价格带来的短暂 “真香”效应罢了。

不过，从另一角度来看，如果只和自己比的话，Google 还是进步了些。据研究公司 IDC 的数据，2019 年 Google 出货了 720 万部 Pixel 手机，同比增长 52%，创下其历史新高。

而这一 “历史新高”的数据，在智能手机市场，只能位于 “Others”之列，且与其它手机厂商有着很大差距。

根据 IDC 公布的 2020 年第三季度全球智能机出货量报告，被单列出的前五名分别为三星、华为、小米、苹果、以及 vivo。

而仅仅排名第五的 vivo 一个季度的出货量就有 3150 万，相当于 Pixel 2019 年全年出货量 4 倍多，更不用提苹果，接近 5.7 倍。

不过，尽管销量表现平平，但 Google 仍对 Pixel 怀有信心。

在今年第三季度的财报会议上，Sundar Pichai 表示正在对硬件进行更深入的投资，并且看好 硬件的未来。

Sundar Pichai 说道：

我们正在对硬件进行更深入的投资，有的可能需要 2-3 年才能看到结果，但是我对未来的路线图非常看好 ······· 明年你会看到我们更为深入的投资将会在硬件方面发挥作用。

从布局的时间维度以及 Google 的动态来看，或许，Whitechapel 正是 Google 隐藏的 “大招”。

只不过，当这一大招使出，Pixel 是否能从泥泞中抽身而出呢？

解救 Pixel，不能单靠 Whitechapel

这一问题的解答，首先需要明确 Pixel 为何销量不佳。

Google 方面的解释是——高端市场竞争激烈，不过，无论市场竞争如何，对身处其中的手机厂商而言都是相对公平的，Pixel 的销量问题，还需从自身出发。

本网曾有过分析，Pixel 销量不佳主要有两方面原因：一是定价过高；二是短板明显。

不过，从 Google 对 Pixel 的高端定位来看，Pixel 的高定价便显得无可厚非。

而 Pixel 的短板，才是受用户诟病的重要原因，包括但不限于屏幕、电池、麦克风、外观等方面，例如 Pixel 前三代采用撞色设计，到了第四代又全然放弃了，设计风格难有连续性。

另外， Pixel 手机频频出现的硬件问题，比如音频输入故障、手机发热等，也对用户体验造成了负面影响。

因此，即便 Pixel 内功深厚，但外力不足的表现着实削弱其市场竞争力。

尽管尚有缺陷，但作为 Google 力捧的 “亲儿子”，Pixel 可谓是集成了 Google 在技术方面的深厚功力，包括但不限于 Google Assistant 加持、影像实力强、Google 专属存储服务，以及各种前沿辅助芯片等。

更为重要的是，作为 Android 操作系统的主导者，Google 不仅理所当然地为 Pixel 系列提供了最新版本的 Android 支持，还让 Pixel 具备不同于原生 Android 的图标和 Google 服务加持，例如 Live Caption。

无疑，Pixel 是 Android 阵营内最有利的硬件承载者。

以 Pichai 提出的 “AI+software+hardware”来看，其 AI 和 software 的实力已毋庸置疑，但硬件版块的发展，则还有较大空间——不仅仅在于 Pixel 自身的硬件实力，还在于整个软硬件生态的整合。

而无论是实力的提升和软硬件生态的整合，都离不开处理器芯片，也就是 Whitechapel。

在这一方面，另一阵营的苹果公司已经做出了示范——自 iPhone 4 开始搭载自研 A 系列芯片，今年又针对 Mac 产品推出 M1 芯片，一步步推进生态融合。

前文提到，Whitechapel 不仅用于 Pixel，还将与 Chromebook 结合，它的到来，或将给 Google 硬件带来更多可能性。

不过，Google 销量不佳是多方面因素的结果，问题的单点突破并非根本解决之道，因此，即便 Whitechapel 能够带来发展想象空间，但要真正赢得消费者青睐，硬件产品能力的短板还应补足。

否则，如果依旧是内功深厚，外力不足，Pixel 的命运走向，依然需要打上问号。