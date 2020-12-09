外媒：LG 拟提高南京工厂年产能力，希望成为特斯拉主要电池供应商

12 月 9 日消息，据国外媒体报道，特斯拉合作伙伴 LG 希望成为电动汽车制造商特斯拉的主要电池供应商，为此它正寻求扩大其在南京工厂的 2170 号电池生产线。

为了大力发展电池业务，抓住电动汽车电池的发展机遇，提升公司及股东的价值，韩国动力电池企业 LG 化学（LG Chem）分拆了其电池业务。

LG 化学是 LG 集团旗下的子公司，是特斯拉的顶级电池供应商之一。初期，特斯拉将把 LG 化学的电池用于其上海超级工厂所生产的 Model 3，随后还将用于 Model Y。

今年 11 月份，LG 化学与特斯拉签订了协议，为后者的上海超级工厂所产 Model Y 供应所需电池。

据悉，该公司从今年 12 月 1 日起正式将其电池业务划分出去，单独成立一家新公司，专门负责电池业务，新公司名称暂定为 “LG ENERGY SLOLUTIONS”（LG 能源解决方案）。分拆后，LG 化学将持有新公司 100% 的股权。

最近，有报道称，LG 能源解决方案目前正投入更多努力，以成为特斯拉的主要圆柱形电池供应商。为了实现这一目标，LG 正寻求扩大其在南京工厂的 2170 号电池生产线。

为了进一步加快实现这一目标，LG 还打算在明年之前投资约 5 亿美元，将这个南京工厂的年生产能力提高到 8GWh。

据悉，LG 能源解决方案计划到 2023 年将产能增加到 260GWh，较今年预期的 120GWh 翻番。到 2024 年，该公司的销售额将从现在的 12 万亿韩元增至 30 万亿韩元，成为 “全球第一能源解决方案企业”。