4399 元，苹果 AirPods Max 凭什么卖这么贵

充电五分钟，聆听 1.5 小时。

这个听起来有点熟悉的句式，指的是苹果在 12 月 8 日最新发布的头戴式无线耳机 AirPods Max——它是苹果 AirPods 无线耳机系列的第四款产品，也是最贵的一款。

多贵呢？美国售价 549 美元，中国售价 4399 元。

这个价格，可以购买两台 AirPods Pro（1999 元）还剩余 401 块钱；或者加上两百块，可以购买两台音质超好的 HomePod（2299 元）。

那么，这台 AirPods Max，苹果为什么敢卖这么贵？

1、AirPods Max：重点在于舒适度和音质

AirPods Max 是苹果面向个人消费者推出的又一个产品类别。

从产品形态上来看，AirPods Max 是一款头戴式耳机，用苹果的话来说，它采用了 "包耳式设计"；这让它与 AirPods 系列已经分布的其他三款产品有了产品分类和定位上的本质不同。

从设计上来看，AirPods Max 尤其注重舒适度——按照苹果的说法，从穹网到耳垫，AirPods Max 的每个部件都经过精心设计。

比如说，不锈钢头带框架可适应各种头形；透气编织穹网可减轻头部压力；伸缩套杆可以保持理想的贴合度。同时，头带和耳罩的接口采用了新的设计结构，让两个耳罩都能独立旋转以贴合用户头形轮廓；每个耳垫都采用声学工程设计的记忆棉来提高密合度。

这些都是为了增加 AirPods Max 佩戴时的舒适度。

值得一提的是，苹果在 AirPods Max 增加了一个数码旋钮，它的灵感来自于 Apple Watch，能精准调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及通过长按唤醒 Siri。

在音质方面，AirPods Max 采用苹果设计的 40 毫米动圈式驱动单元，可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展；同时，独特的双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。

不仅如此，每个耳垫都搭载了苹果自主设计的 H1 芯片，该芯片拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算，使计算音频实现自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等聆听体验——在自定义声学设计和先进软件的支持下，为 AirPods Max 提供高品质的聆听体验。

一句话，音质很厉害就对了。

而在智能体验方面，与 AirPods 系列其他产品一样，它可以很容易与用户 iCloud 上登录的所有设备自动配对；同时通过光学传感器和佩戴位置传感器，自动识别用户是否佩戴耳机；而波束成形⻨克⻛可过滤环境噪声，突出人声，让语音通话和 Siri 指令都清晰明了。

在续航方面，启用主动降噪和空间音频后 ，AirPods Max 可提供最高可达 20 小时的高保真声音播放时间；不仅如此，充电五分钟后，可以聆听 90 分钟。

但需要注意的是，AirPods Max 在包装中不提供充电插头。

其他方面，AirPods Max 还自持自动切换、音频共享、Siri 信息播报等功能——对了，它还有深空灰、银色、绿色、天蓝色、粉色等五种配色。

2、4399 元，苹果为什么敢卖这么贵？

综合目前的信息，AirPods Max 看起来是一款优秀的产品。

毕竟，AirPods Max 提升了 AirPods 系列的音质上限，同时使得苹果成功跻身到一个新领域——头戴式耳机市场，并且推动这一产品种类走向智能化；这背后再次体现了苹果强大的软硬件产品实力。

不过，AirPods Max 真正展现出苹果高冷气质的，是它 4399 元的售价。

从 AirPods 系列的发展来看，苹果在无线耳机领域的布局，经历了一个价格不断从低到高的过程。

2016 年 AirPods 初代发布之时，国行售价超过 1200 元，开启了无线耳机的发展风潮；2019 年，AirPods 第二代产品发布，采用 H1 芯片，并增加了无线充电盒的版本；但下半年的 AirPods Pro 在增加降噪功能的基础上，将 AirPods 系列的价格高度拉升到 1999 元。

而 AirPods Max 则直接将上探到 4399 元。

需要注意的是，除了初代 AirPods 是伴随 iPhone 7/Plus 而发布的，后面发布的几款 AirPods 系列新品都是苹果直接在线上发布，包括这次的 AirPods Max。

如果强行与 AirPods Pro 对比，AirPods Max 采用了与之相同的 H1 芯片，智能化方面也相差不大；但 AirPods Max 毕竟是一款头戴式耳机，它凭空增加了不少物料成本，音质更好、降噪效果也增加，同时在佩戴舒适度的设计方面也增加了不少成本。

然而，AirPods Max 比 AirPods Pro 贵了 2400 元。

真正关键的问题是，2400 元的差价，合理吗？

我们可以对比看一下 iPhone 的情况。在最新一代 iPhone 的价格体系中，iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 的起售价分别是 5499 元和 6299 元，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的起售价分别是 8499 元和 9299 元，提升的部分主要在相机——两个系列的差价是 3000 元。

有趣的是，Max 的命名后缀，让它某种程度上也有了借鉴 iPhone 命名规则的意味。

另外一个值得关注的因素是，在苹果已经收购 Beats 六年后，Beats 品牌下依然有头戴式耳机产品在销售，目前苹果官网 Beats Studio3 Wireless 头戴式耳机的售价为 2789 元，这是现有 Beats 品牌产品的最高售价。

而 AirPods Max 作为第一款以苹果品牌名义推出的头戴式耳机，有理由坚持树立自己在这一领域的高端产品定位，并与 Beats 形成显著的产品区隔。

3、买还是不买，这是一个问题

4399 元的 AirPods Max，值得购买吗？

这是一个见仁见智的问题，但我们可以先看一下市场反馈。

据了解，AirPods Max 原本预计 12 月 15 日发货；但是在昨天晚上 AirPods Max 现身官网一个小时之后，苹果官网发货周期已为 10 到 12 周——由此，中金公司认为，AirPods Max 表现有机会超出此前市场预期，预计明年销量有望达到数百万。

目前，AirPods Max 发货周期为 12 到 14 周。

尽管 AirPods Max 的市场表现还有待观察，但毫无疑问，在华为、苹果等手机厂商的参与之下，头戴式耳机市场将迎来新一轮变化，值得关注。

思考题：4399 元的 AirPods Max，你会考虑购买吗？