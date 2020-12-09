飞行出租车服务 2023 年在新加坡商用：已开始卖票，15 分钟约 2400 元

据报道，德国小型电动直升飞机制造商 Volocopter GmbH 今日表示，计划于 2023 年底前在新加坡推出飞行出租车服务。这意味着新加坡有望成为全球首个推出电动飞行出租车服务的国家。

Volocopter 今日在一份声明中称，一旦与新加坡合作完成飞行试验、评估和认证，Volocopter 承诺在三年内开始运营这项服务。目前，该服务已经开始提前售票，15 分钟行程的费用为 300 欧元（约 2400 元）。

去年 10 月，Volocopter 已经在新加坡滨海湾（Marina Bay）地区完成了一次示范飞行。因此，第一条商业航线可能会让游客飞越同一地区，提供壮观的天际线景观，而稍后的服务可能包括跨境旅行。

当前，新加坡在引入飞行出租车的计划中走在了世界前列，这要归功于比其一些更受欢迎的监管制度。这种小型垂直起降的电动直升飞机，可以在某些航线上取代直升机和轻型飞机。与此同时，由于足够小巧和灵活，还可以在城市深处飞行，并在最小的空间内着陆。

Volocopter CEO 弗洛里安 · 鲁特（Florian Reuter）表示：“新加坡在接受和采用新技术方面一直处于领先地位。此外，新加坡在电池研究、材料科学和自动驾驶路线验证方面的能力，将是该项目的核心。”

Volocopter 表示，计划组建一支由 50 名飞行员、工程师和运营专家组成的团队，为新加坡的飞行服务提供支持。

Volocopter 的小型飞机最初将搭载一名飞行员和一名乘客，但一旦获准自动驾驶，该服务可能会搭载两名乘客。Volocopter 还表示，随着服务的普及，机票价格应该会大幅下降。

Volocopter 还表示，获得新加坡民航局和欧盟航空安全局的批准，将是提供飞行服务的先决条件。