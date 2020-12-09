开玩《赛博朋克 2077》前，可以先了解这些信息

经历了数次跳票后，《赛博朋克 2077》终于要来了。《巫师 3》积累的良好口碑，再加上赛博朋克的科幻世界观，还有基努李维斯演出和中文配音等等元素都吊足了玩家的胃口。

相信不少玩家和我一样，已经提前预载好游戏，开始搓手等待了。作为一款开放世界 RPG 游戏，对它的的故事背景了解越多，在游玩体验上就会更有代入感，因此提前做些「功课」还是很有必要的。

这篇文章我整理了来自官方渠道的一些资料，可以帮助大家更深入地了解《赛博朋克 2077》。如果你之前对这款游戏只是略有耳闻，也可以看看为什么它值得大家的等待。

必要的背景信息故事背景

《赛博朋克 2077》的故事设定由《赛博朋克》系列桌游发展而来，不得不说从桌游到开放世界 RPG 这个跨度确实很大。「赛博朋克」这个概念是科幻小说的一个分支，它的定义可以简单理解为无序社会和高科技的结合，会产生一种碰撞感。P.S. 关于赛博朋克的更多解析，推荐大家看看这只视频。

《赛博朋克 2077》所处的年代美国刚刚经历了一场战争，社会秩序还在缓慢恢复中。这个年代大家非常热衷于改造自己的身体（安装赛博义体），这样普通人也可以变身为「超级英雄」，当然这也给社会带来了很多的麻烦，甚至还带来副作用「赛博精神病」。

以往我们只能在《银翼杀手》这样的电影中感受赛博朋克的魅力，在《赛博朋克 2077》中我们可以亲自探索赛博世界还是令人非常期待的。

人物出身

《赛博朋克 2077》的故事发生在一座名为「夜之城」的未来都市中，玩家需要扮演一名雇佣兵在这个充满暴力犯罪的城市中闯出名堂。在创建角色时，你可以在三种人物出身中选择：流浪者、街头小子和企业员工。

不同的出身会影响角色的外观和属性，更重要的是三个人物出身拥有自己的序章故事，同时也会对接下来的游戏过程产生影响（例如在对话中解锁额外选项），所以选择前最好了解清楚，点击查看出身区别。

游戏内帮派

在游戏进行中，你需要和不同的帮派打交道，完成他们提供的任务。如果你能够了解一些不同帮派的历史，在做任务时可以更好地理解他们为什么要这么做。

目前《赛博朋克 2077》内已知的帮派已经超过了 9 个，它们盘踞在夜之城的不同区域。大家可以点击这里查看不同帮派的介绍。另外帮派介绍也推荐大家看看 B 站 UP 主 @ 夏虫浪人 做的视频，不同帮派的历史来源讲解得很详细。

图片来自：VG 百科

除了上面提到的内容，如果你想了解到更多《赛博朋克 2077》背景信息，可以看看出品商 CD PROJEKT RED 制作的《火线夜之城》的系列预热视频，有很多开发人员的采访。

除此之外，《赛博朋克 2077》还有两个中文维基站点，大家可以在这里查找到游戏相关百科知识和攻略。

BWIKI：https://wiki.biligame.com/cyberpunk2077

VG 百科：https://www.vgbaike.com/cyberpunk_2077

配置要求&游戏购买

此前 CD PROJEKT RED 曾发布过一张配置建议表，简单来说 PC 玩家拥有 1060 显卡就能获得不错的游戏效果，如果要打开光线追踪就需要 2060 以上的显卡了。另外游戏大小 70GB 左右，可以优先考虑放到 SSD 里提高加载速度。

《赛博朋克 2077》官方售价 298 元，它的发售时间刚好处于新世代主机发售初期有点尴尬，不过好在官方表示未来会免费提供 PS5/Xbox Series X/S 兼容版本，所以本世代主机玩家放心购买对应版本就行。

至于 PC 版游戏购买，除了 Steam、Epic 渠道，还可以从出品商自家的 GOG 平台购买，这个渠道他们将获得 100% 游戏收入，同时游戏为 DRM FREE（无需联网激活）。如果你特别想支持 CD PROJEKT RED 一下，也可以考虑 GOG 平台。对了，如果在其他平台购买，记得关联 GOG 平台来领取奖励。