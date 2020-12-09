取消耳机孔的 4 年后，苹果居然把耳机卖到了四千块

苹果卖耳机，尝到甜头了。

自第一代 AirPods 上市至今，短短三年多，真无线（TWS）耳机已经变成了智能硬件市场最炙手可热的概念。苹果徒手开辟了一片巨大的市场，占据着最大的市场份额，遥遥领先于任何对手。

AirPods 也成为了苹果最重要的「发动机」之一，在智能手机市场逐渐饱和的背景下，给苹果带来了新的增长点。

推出一个更好、更贵、更赚钱的 AirPods 似乎顺理成章。周二晚，苹果正式推出了 AirPods Max，售价 4399 元，相当于基本款 AirPods 的 3.5 倍。

但 AirPods Max 并不是一个「全新形态」的产品，它是一个重达 384g 的头戴耳机。这是一块历史更久，竞争极为激烈，甚至是疲态尽显的市场。

此时推出 AirPods Max 的意义是什么？苹果能再次引领革命，颠覆行业吗？

声音的「无线中转站」

AirPods 的诞生，伴随着巨大争议。

2016 年秋天的那场发布会上，Phil Schiller 宣布，iPhone 7 将取消 3.5mm 耳机孔。没有任何预兆或产品爆料，苹果直接取消了这个有着几十年历史的接口。从 Walkman 到 iPod，再到几乎所有电子设备，3.5mm 耳机孔见证了「数码消费品」的兴起，早已是音频接口的通用标准。

台下一片死寂。紧接着，Phil Schiller 说，我们找到了一个更好的解决方案，AirPods。产品宣传片里，Jony Ive 说，「我们相信未来是无线的。」（We believe in a wireless future.）

但人们不喜欢 AirPods，它看起来很容易丢，需要充电。提供的体验似乎与普通的 EarPods 没多少区别，而且还需要你额外付出 1200 元。从 AirPods 发布，到正式开售的 3 个月时间里，舆论几乎是一边倒的批评。

在此之后，苹果再也没有在发布会上介绍过 AirPods 产品。每次都是备好货之后直接官网上架，用产品说明一切。

AirPods 不只是一副「无线耳机」，它是一副可以时刻戴在耳朵上的「音频 IO」设备。它沿用了 EarPods 的耳机模具，能提供极为舒适的佩戴感受，长时间佩戴也不会感到不适。

它可以接收任何苹果设备发出的声音，同时感知用户发出的声音。无论是用 iPhone 听歌、用 iPad、Mac 看视频，用 Apple Watch 打电话，AirPods 可以接管所有的音频输入输出。在苹果生态里，它是声音的「无线中转站」。

AirPods 是苹果近年最成功的产品之一 | Unsplash

AirPods 还成为了一种「可穿戴」的文化潮流。走在街上，你很容易注意到其他人耳朵上纯白色的 AirPods，有人将它戏称为「直男的耳环」。在美国，「戴 AirPods 让人看起来更富有」甚至成为了一个流行梗，尽管它的价格并不算特别贵，但它具有「首饰」的特性，非常引人注目。

时尚奢侈品牌也加入其中，包括 LV、Fendi 在内的多个品牌都推出了专门用来装 AirPods 耳机盒的小包，还有一些设计师针对 AirPods 耳机推出了专门的配饰。当然，这些奢侈饰品的价格比耳机本体要贵得多。

发售一年之后，AirPods 赢得了人们的认可。它不仅成为了史上最受欢迎的无线耳机，还开创了 TWS 耳机这一全新的产品形态。据彭博社报道，从 2017 到 2019 年，AirPods 的年销量分别为 1500 万、3500 万和 6000 万部，销量极速增长，速度惊人。

2019 年 10 月，苹果推出 AirPods Pro。将舒适的佩戴体验，和主动降噪功能结合到一起，弥补了以往蓝牙降噪耳机的各种功能小缺憾。AirPods Pro 一经问世就取得巨大成功，发布后半年内，一直处于供不应求的状态。

AirPods Pro 受到市场热烈欢迎 | Apple

在 AirPods 之前，苹果从未重视过「耳机」这个产品品类。过去 20 年，苹果几乎只用过两套耳机模具，一套是 2001 年随 iPod 推出的「小白」耳机，另一套则是 2012 年问世的 EarPods。尽管苹果在 2014 年收购了主打高端耳机产品的 beats，但后者一直保持着品牌独立，苹果也从未投入大量资源去宣传 beats 产品。

通过 AirPods，苹果打造了一个全新的产品品类，也孵化出了一个新的耳机「品牌」。AirPods Max 的发布，标志着苹果对传统耳机领域的「全面宣战」。

计算音频时代

谈论 AirPods Max，不得不提到另一款苹果的音频设备，HomePod。

2017 年的 WWDC 上，苹果发布 HomePod。当时舆论普遍认为 HomePod 会是一款对标谷歌和亚马逊同类产品的「智能音箱」，主打智能语音助手功能，能回答用户的各种问题、甚至帮忙叫 Uber……

但苹果没有过分强调 HomePod 的「语音助手功能」，而是花了很多时间去介绍它的「声音」。HomePod 配备了 8 个扬声器，6 个麦克风。用户在设置 HomePod 的时候，它会发出特定频率的声音，并通过聆听声音在房间里的反射，来感知房间的结构，自动适应房间布局，优化声音。

你还可以买两个 HomePod 摆在房间里，组成一对，实现立体声效果。两个 HomePod 能够自动感应对方的位置，组成一个整体，然后再根据房间结构，自动调整声音的方向。营造广阔的声场，实现逼真的立体声效果。相比于传统音箱需要精确设置、调整后，才能实现最理想的效果，HomePod 的整个设置过程都是自然、无感的。

这才是 HomePod 最「智能」的地方，它不只发出声音，还可以感知环境。

2017 年发布的初代 HomePod|Apple

2018 年春天，HomePod 上市。它的音质收到了一致好评，但大部分人关注的点，仍然是 Siri 的智能程度不如 Alexa 或 Google Assistant。而且 HomePod 的价格仍然远高于对手设计相对简单的竞品。问世两年至今，HomePod 并没有取得市场上的显著成功。

而 HomePod，其实只是苹果「计算音频」这盘大棋里的第一步。

从 iPad Pro 上的四个扬声器，iPhone XS 通过双扬声器模拟更大的声场，到 MacBook Pro 16『 上的三个麦克风，专门用来管理音频的 T1 芯片…… 苹果做了很多「小创新」，优化旗下产品的声音体验。今年，苹果终于将这些技术全部整合起来，取了一个名字叫「计算音频」。

在今年发布的 iOS 14 上，苹果为 AirPods Pro 赋予了更多新能力。AirPods Pro 新增了「模拟环绕声场」功能，通过耳机内置的加速度检测仪和陀螺仪，它能够感知用户的运动，并创造出一个虚拟的声音空间，营造更逼真的效果。

AirPods Max 也有「模拟环绕声场」功能 | Apple

通过 AirPods Pro 内置的麦克风，iPhone 还可以监测用户耳道内的音量分贝，并以此提供更直观的「耳机音量控制」功能。以前，用户为了保护听力想要限制耳机音量，只能手动调节最大音量。现在，用户可以在 iPhone 上直观地对最大音量的分贝数进行限制。

这都是「计算音频」在发挥作用。

声音技术的「集大成者」

苹果将自己所有的音频技术，都集成在了 AirPods Max 里。

在这个耳机上，一共有九个麦克风，八个用于实现更好的「主动降噪」，一个专门用于拾音，降噪麦克风中的两个也会辅助进行拾音。两侧的耳机里，分别内置了五个不同的传感器和一个 H1 芯片，能够识别耳机的佩戴状态，感受用户头部的运动、旋转，营造「模拟声场」。最后，苹果还专门为 AirPods Max 设计了发音单元。

AirPods Max 内测的麦克风，可以「监听」用户听到的声音，并对声音进行动态调整。即使不同用户有不同的耳廓结构，佩戴贴合度有细微区别，他们能通过 AirPods Max 获得同样的声音体验。最后，结合 Apple Music 的音乐资源，苹果还能针对不同的歌曲调节 EQ 效果，实现更精确的自适应调整。

AirPods Max 的耳机结构 | Apple

很显然，AirPods Max 会是一个「Hi-Fi 耳机」，但它又绝不只是一个 Hi-Fi 耳机那么简单。苹果坚持着它的「无线耳机」定位，蓝牙传输码率的限制，决定了它的音质不会那么「保真」。但它集成的这一系列计算音频技术，或许能够提供完全不同的声音体验。

眺望「计算音频」的未来，一个很好的参照就是相机。手机的拍照硬实力至今未超越专业相机。但通过「计算摄影」技术，手机的确实现了某种程度上的「反超」。今天，即使最普通的用户，也可以用手机轻松拍出优秀的照片，摄影的门槛被大大降低了。

这可能正是苹果希望通过「计算音频」和 AirPods Max 实现的事：为普通人提供方便、舒适、低门槛、无负担的体验，在此基础上，尽可能打造优秀的声音体验。