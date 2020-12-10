教你微信提现如何免手续费

很多人都用微信支付，无论是日常收红包转账也好，还是做小生意也好，提现总是少不了的。但是由于种种原因，微信提现是需要手续费的。手续费再少也是钱，如何才能不让这点鸡毛被薅走？其实微信官方，就提供了免手续费的渠道，只是很多人都不知道！今天，就一起来看看微信提现如何免手续费吧。

首先，我们要在微信中找到 “微信支付”这个服务号，直接搜索就可以找到。微信支付会呈现你的消费转账记录，在界面的底部找到 “更多”，就能看到 “支付有优惠”这个选项了。

▲找到 “微信支付”

▲点开 “支付有优惠”

“支付有优惠”就是微信提现免手续费的入口。它里面是一个集金币的游戏，只要使用微信支付，就可以领取金币。而这些金币，就能够在 “金币换好礼”中，兑换到微信提现的免费券！

▲可以领取金币

可以看到，这里面的金币还是比较容易收集的，每用微信支付一次就可以收集一枚金币，支付 4 次还可以收集到 6 枚。而金币能换取的免手续费额度，则是 1 金币换取 100 元提现免手续费，10 金币 1000 额度，对于比较大额的数目还是比较鸡肋，但如果是日常使用，那还是有一定实用性的。

▲金币兑换提现手续费

除了通过微信支付来收集金币，还有一些其他渠道，例如 “惊喜幸运瓶”等等，这里就不一一细说了。

总的来说，这是一个对于日常生活颇为实用的小技巧。很多朋友用微信支付主要也仅限于小额，利用上文的方法，可以帮你省去一些提现手续费，不妨尝试一下吧。