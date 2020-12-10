苹果突然发布 AirPods Max，它音质真的够 HiFi 吗

苹果突然发布了新的耳机产品 AirPods Max，这是一款头戴式蓝牙耳机，售价高达 4399 元。这个价格，已经触及到了很多 HiFi 耳机的市场定位，加之苹果在宣传页面中大篇幅提及 AirPods Max 的音质，这就难免很多人会把 AirPods Max 在音质方面，和传统 HiFi 耳机作比较。那么 AirPods Max 真的够 HiFi 吗？今天就一起来谈谈这个问题吧。

AirPods Max 真的谈得上 HiFi 吗？

首先需要明确的是，AirPods Max 是一副蓝牙耳机。虽然它支持耳机线连接，但从音源的角度来说，它依然不够高保真，这主要是由于以下原因。

· 在无线状态下，AirPods Max 的蓝牙传输不够高保真。苹果 AirPods 系列耳机并不支持无损蓝牙音频传输，AirPods Max 也不例外。使用蓝牙传输音频，通常需要使用基于 A2DP 协议的蓝牙音频压缩编码来传输数字音频，常见的编码有 SBC、AAC、aptX/aptX-HD、LDAC、LHDC 等等。其中，只有 LDAC、LHDC 能够实现无损传输音频，但 AirPods Max 使用的是 AAC，并不支持这两种编码。

先进的蓝牙音频编码，例如 LDAC，可以做到 CD 级别的无损音质传输，但 AirPods Max 并不支持

换言之，如果 AirPods Max 作为无线蓝牙耳机使用，是无法做到 HiFi 的，音源从蓝牙编码中就会有所损耗。

· 在有线连接下，AirPods Max 的音频传输不够高保真。AirPods Max 不仅能作为无线蓝牙耳机使用，而且还支持插入耳机线、作为传统有线耳机使用，那么在有线连接的状态下，AirPods Max 能不能让音源足够高保真？很遗憾，并不能。

目前苹果商店已经上架了 AirPods Max 的耳机连接线，可以看到，这条耳机线连接 AirPods Max 使用的是 Lightning 闪电接口，另一端则是传统的 3.5mm 音频接口。

AirPods Max 的有线模式，需要用 Lightning 转 3.5mm 线缆连接

而众所周知，Lightning 闪电接口是无法传输模拟信号的，这意味着设备输送音频信号到 AirPods Max 发声，基本流程是这样的。

①音频模拟信号输入 AirPods Max 3.5mm 接口

↓

②模拟信号在耳机线中转换为数字信号

↓

③AirPods Max 将数字信号转换为模拟信号

↓

④扬声器发声

传统的有线耳机，耳机线只负责模拟信号的传输，扬声器直接通过耳机线传来的模拟信号发声，少了③、④两个步骤。

数字信号和模拟信号之间的转换，是存在损耗的，否则 HiFi 发烧友们也不需要捣腾高价的解码器了。而 AirPods Max 有线传输过程中，模拟、数字信号的转换质量，自然也称不上 HiFi——受限于体积，数模转换电路只能集成在 Lightning 插头、AirPods Max 壳体之内。

上面是 Lightning 音频转接线的 X 光透视，音频数模转换电路被限制在小小的 Lightning 插头中，AirPods Max 的耳机线也与此类似。

多重的音频数模转换，加上螺蛳壳里做道场的转换电路，AirPods Max 很难做到高保真的有线音频传输。

简而言之，从音频传输的角度来看，无论是有线还是无线，AirPods Max 并不能接收到 HiFi 级别的音源。

AirPods Max 音质真的会很差吗？

显然，AirPods Max 并不是传统的 HiFi 耳机，并不适合作为传统 HiFi 系统的组成部分。但这是否意味着 AirPods Max 音质就会很差？也许并非如此。

苹果对于 AirPods Max 的一大宣传点，在于海量的传感器、强大的芯片以及先进的算法。得益于独有的设计，AirPods Max 能够实现以下传统 HiFi 音频耳机很难做到的体验。

· 自适应均衡。每人的颅骨、耳廓、耳道等影响听觉的身体构造，都是不一样的，这导致同一幅耳机戴在不同人的头上，可能会呈现出不同的音质表现。要如何才能确保每个人都能听到同样的高质量音频？AirPods Max 通过软硬件，实现了自适应均衡，能根据每个人的 HRTF（头部相关传输函数，用于音频定位），来让耳机的频响贴近理想状态。

你可能会因为佩戴等原因，在一副传统高音质 HiFi 耳机中听到恶声，而 AirPods Max 则消灭了这种可能，所有用户都尽可能享用到了苹果保证的音质。

· 空间音频。传统 HiFi 耳机只有两个扬声器，只能够提供双声道立体声。但对于电影、游戏等多声道场景来说，就显得比较捉襟见肘了。而 AirPods Max 虽然扬声器数量也只有两个，但通过算法，却实现了剧场般的环绕声体验。

AirPods Max 通过两个单元就实现了环绕声，这是传统立体声 HiFi 耳机无法做到的

AirPods Max 内置了陀螺仪、加速度计等感应器，用于追踪头部活动，模拟出有明确声音来源、不随人头部转动而改变的音频空间。实际上，这项特性已经通过 OTA 推送到 AirPods Pro 上，效果令很多朋友啧啧称奇；AirPods Max 的传感器要比 AirPods Pro 更加丰富，空间音频也会有着更高的质量。

除此以外，苹果还宣称 AirPods Max 拥有高质量的扬声器。虽然这很难和传统 HiFi 耳机的单元分个高下，但这还是很值得期待的。

AirPods Max 的扬声器单元也很值得期待

可以说，苹果理解的 “高音质”，和传统 HiFi 耳机是有差异的。通过软硬件设计，苹果确保了 AirPods Max 音质下限的高度，同时带来空间音频这样的、通常需要一整套家庭影院系统才能实现的、和传统立体声截然不同的独到音频体验。AirPods Max 算不上传统 HiFi 耳机，但它却做到了传统 HiFi 耳机做不到的事情。

后话

显而易见，AirPods Max 不是一款面向 HiFi 发烧友的产品。AirPods 未必够传统意义上的 HiFi，但它能带来的听觉体验，也是传统 HiFi 耳机无法做到的。苹果 AirPods 为音频市场带来了很多新变化，期待 AirPods Max 的实际表现吧。