双 12 大促：腾讯视频超级会员 13 个月 208 元、优酷会员 13 个月 99 元

双12影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、超级影视VIP年卡+月卡3.9折208元，优酷会员13个月4.5折99元、酷喵会员年卡4.6折219元，爱奇艺黄金会员年卡124元、加京东PLUS/苏宁易购SUPER/喜马拉雅FM联名会员年卡149元。
活动时间：12月10日 - 12日。
此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买。
视频会员大促合集：
|会员
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频
|超级VIP年卡+月卡
（每天限10000张券）
|￥538/￥208
|点此
|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥218
|点此
|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
|点此
|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥73
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥73
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|优酷
|VIP会员年卡+月卡
|￥218/￥99
|点此
|VIP会员年卡+月卡
|￥218/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥56/36
|点此
|酷喵会员年卡
|￥479/￥219
|点此
|酷喵会员季卡+月卡
|￥139/￥69
|点此
|爱奇艺
|VIP会员年卡
|￥248/￥124
|点此
|VIP会员年卡
|￥248/￥124
|点此
|VIP会员年卡+
京东PLUS年卡
|￥396/￥149
|点此
|VIP会员年卡+
苏宁SPUER年卡
|￥546/￥149
|点此
|VIP会员年卡+
喜马拉雅FM年卡
|￥466/￥149
|点此
|VIP会员半年卡
|￥130/￥65
|点此
|VIP会员季卡
|￥68/￥34
|点此
|百度文库
|文库会员15个月
|￥149/￥65.9
|点此
|文库会员15个月
|￥149/￥65.9
|点此
|文库会员9个月
|￥89.9/￥24.9
|点此
|文库会员9个月
|￥89.9/￥24.9
|点此
|网易云音乐
|黑胶VIP季卡
|￥54/￥28
|点此
|新浪微博
|微博会员年卡
|￥120/￥60
|点此
|微博会员年卡
|￥120/￥60
|点此
|微博会员半年卡
|￥60/￥30
|点此
|微博会员季卡
|￥30/￥15
|点此
|滴滴出行
|超级会员季卡
|￥75/￥37.9
|点此
|超级会员月卡
|￥25/￥12.9
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时208元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。
· 优酷
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时36元/3个月，点此购买（季卡）。
酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时219元/年，点此购买（年卡）。
• 爱奇艺
黄金会员：原价248/年，支持手机、电脑、Pad，限时148元/年，点此购买（年卡）；限时65元/6个月，点此购买（半年卡）；限时34元/3个月，点此购买（季卡）。