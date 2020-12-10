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双 12 大促：腾讯视频超级会员 13 个月 208 元、优酷会员 13 个月 99 元

2020/12/10 1:13:15 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

双12影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、超级影视VIP年卡+月卡3.9折208元，优酷会员13个月4.5折99元、酷喵会员年卡4.6折219元，爱奇艺黄金会员年卡124元、加京东PLUS/苏宁易购SUPER/喜马拉雅FM联名会员年卡149元。

活动时间：12月10日 - 12日。

此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买

视频会员大促合集：

会员原价/活动价
购买
腾讯视频
超级VIP年卡+月卡
（每天限10000张券）		￥538/￥208点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥218点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
优酷
VIP会员年卡+月卡￥218/￥99
点此
VIP会员年卡+月卡￥218/￥99点此
VIP会员季卡￥56/36点此
酷喵会员年卡￥479/￥219点此
酷喵会员季卡+月卡￥139/￥69点此
爱奇艺
VIP会员年卡
￥248/￥124点此
VIP会员年卡
￥248/￥124点此
VIP会员年卡+
京东PLUS年卡		￥396/￥149点此
VIP会员年卡+
苏宁SPUER年卡		￥546/￥149点此
VIP会员年卡+
喜马拉雅FM年卡		￥466/￥149点此
VIP会员半年卡￥130/￥65点此
VIP会员季卡￥68/￥34点此
百度文库
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
文库会员9个月￥89.9/￥24.9点此
文库会员9个月￥89.9/￥24.9点此
网易云音乐
黑胶VIP季卡￥54/￥28点此
新浪微博
微博会员年卡￥120/￥60
点此
微博会员年卡￥120/￥60
点此
微博会员半年卡￥60/￥30
点此
微博会员季卡￥30/￥15
点此
滴滴出行
超级会员季卡￥75/￥37.9点此
超级会员月卡￥25/￥12.9点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时208元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

· 优酷

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时36元/3个月，点此购买（季卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时219元/年，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

黄金会员：原价248/年，支持手机、电脑、Pad，限时148元/年，点此购买（年卡）；限时65元/6个月，点此购买（半年卡）；限时34元/3个月，点此购买（季卡）。

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