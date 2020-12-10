双 12 大促：腾讯视频超级会员 13 个月 208 元、优酷会员 13 个月 99 元

双12影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、超级影视VIP年卡+月卡3.9折208元，优酷会员13个月4.5折99元、酷喵会员年卡4.6折219元，爱奇艺黄金会员年卡124元、加京东PLUS/苏宁易购SUPER/喜马拉雅FM联名会员年卡149元。

活动时间：12月10日 - 12日。

此外，百度文库联合会员官方大促，京东PLUS联名年卡129元、QQ音乐联名年卡139元，点此购买。

视频会员大促合集：

会员 原价/活动价

购买 腾讯视频 超级VIP年卡+月卡

（每天限10000张券） ￥538/￥208 点此 超级VIP年卡+月卡 ￥538/￥218 点此 超级VIP双年卡+季卡 ￥1124/￥479 点此 超级VIP双年卡+季卡 ￥1124/￥479 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 优酷 VIP会员年卡+月卡 ￥218/￥99

点此 VIP会员年卡+月卡 ￥218/￥99 点此 VIP会员季卡 ￥56/36 点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥219 点此 酷喵会员季卡+月卡 ￥139/￥69 点此 爱奇艺

VIP会员年卡

￥248/￥124 点此 VIP会员年卡

￥248/￥124 点此 VIP会员年卡+

京东PLUS年卡 ￥396/￥149 点此 VIP会员年卡+

苏宁SPUER年卡 ￥546/￥149 点此 VIP会员年卡+

喜马拉雅FM年卡 ￥466/￥149 点此 VIP会员半年卡 ￥130/￥65 点此 VIP会员季卡 ￥68/￥34 点此 百度文库 文库会员15个月 ￥149/￥65.9 点此 文库会员15个月 ￥149/￥65.9 点此 文库会员9个月 ￥89.9/￥24.9 点此 文库会员9个月 ￥89.9/￥24.9 点此 网易云音乐

黑胶VIP季卡 ￥54/￥28 点此 新浪微博 微博会员年卡 ￥120/￥60

点此 微博会员年卡 ￥120/￥60

点此 微博会员半年卡 ￥60/￥30

点此 微博会员季卡 ￥30/￥15

点此 滴滴出行 超级会员季卡 ￥75/￥37.9 点此 超级会员月卡 ￥25/￥12.9 点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时208元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时479元/27个月，点此购买（双年卡+季卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

· 优酷

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；限时36元/3个月，点此购买（季卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时219元/年，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

黄金会员：原价248/年，支持手机、电脑、Pad，限时148元/年，点此购买（年卡）；限时65元/6个月，点此购买（半年卡）；限时34元/3个月，点此购买（季卡）。

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