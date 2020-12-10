美股周三全线收跌，特斯拉大跌近 7%，苹果、微软下跌 2%

图 1：纳指跌 1.94%，报收 12338.95 点

北京时间 12 月 10 日消息，投资者对财政刺激计划谈判进展停滞感到气馁，以及受到反垄断起诉的 Facebook 的拖累，打压美股收跌，科技股领跌。截至收盘，道指跌 105.07 点，跌幅为 0.35%，报收 30068.81 点；标普 500 指数跌 29.43 点，跌幅为 0.79%，报收 3672.82 点；纳指跌 243.82 点，跌幅为 1.94%，报收 12338.95 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：搜狐遭遇证券集体诉讼，并购畅游侵犯股东异议权

律师事务所 Labaton Sucharow LLP 对畅游及其部分高管以及搜狐提起证券集体诉讼，称根据美国证券法以及美国证券交易委员会相关法规，在 2020 年 2 月 14 日至 2020 年 4 月 23 日期间出售畅游股票和美国存托股的投资者，经济利益可能蒙受损失。2020 年 2 月 14 日，搜狐收购畅游的相关方，根据证券交易法 13(e)条款联合提交了交易声明，其中包含与开曼群岛法律规定的异议权相关的不实和误导性信息。由于搜狐并购畅游采取的是开曼群岛公司法规定的简易方式，畅游股东的投票表决并非是必要条件，导致独立股东不能行使公司法规定的与并购交易相关的异议权。交易声明存在不实和误导性信息，因为它与开曼群岛有关异议权的法律法规相冲突。另外，交易声明也没有披露畅游股东的其他权利，明显违反了联邦证券法律。在没有披露真相的情况下，这一交易于 2020 年 4 月 17 日完成，相关方 2020 年 4 月 23 日向畅游股东支付了现金。

图 8：小鹏汽车增发价定为 45 美元，比前一交易日收盘价低近 8%

小鹏汽车昨晚披露，增发的 4800 万股美国存托股发行价为 45 美元，比上一交易日 48.69 美元的收盘价低近 7.6%，融资 21.6 亿美元。小鹏汽车每股美国存托股代表 2 股 A 类普通股。承销商可以在 30 天内行使超额配售权，再买进至多 720 万股小鹏汽车美国存托股，这意味着融资金额将达到约 25 亿美元。在承销商不行使超额配售权的情况下，不计承销折扣、佣金和其他费用，这次增发将给小鹏汽车带来约 22 亿美元毛收益。根据惯常的交易完成条件，预计小鹏汽车这次增发交易将于 2020 年 12 月 11 日完成。本月小鹏汽车股价累计下跌 24%，但过去 3 个月仍然累计上涨 147%，相比之下，同期内蔚来和理想汽车涨幅分别为 145.2%、106.3%。今天常规交易中，小鹏汽车股价下跌 4.11 美元，跌幅为 8.43%，报收于 44.58 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：被摩根大通 “上调”至 99 美元，特斯拉大跌近 7%

由于摩根大通分析师将目标股价 “上调”至仅仅 90 美元，星期三特斯拉股价大幅下跌。分析师莱恩 · 布林克曼（Ryan Brinkman）的这一 “估价”，反映了华尔街对今年特斯拉股价上涨速度的担忧——上涨逾 660%、市值超过 6000 亿美元。第三季度特斯拉净利润仅为 3.37 亿美元。布林克曼表示，“在我们看来，根据几乎所有传统指标来看，特斯拉股价不仅被高估，而且是严重高估，市盈率高达 291 倍。”布林克曼建议客户不要因为特斯拉股票被纳入标普 500 指数而增持它。摩根大通之前曾表示，追踪标普 500 指数的基金将在 12 月 21 日前出售价值 570 亿美元的其他股票，买进特斯拉股票。他说，“过去，投资者曾向我们表示他们不理解特斯拉股价涨幅如此高的原因，他们需要在投资组合中增持特斯拉股票，使之与特斯拉在标普 500 指数成分股中的占比相当。”特斯拉充分 “利用”了其股价的上涨，今年以来已经 4 次融资，其中包括昨天宣布的增发 50 亿美元股票。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 45.4 美元，跌幅为 6.99%，报收于 604.48 美元。

图 12：Facebook 遭美国联邦政府和 48 州反垄断诉讼，或被分拆

美国联邦政府和 48 名总检察长星期三对 Facebook 提起反垄断诉讼，诉称被告利用非法、不利于市场竞争的做法，让竞争对手破产，巩固其主导地位。各州诉讼的焦点，是 Facebook 收购照片分享应用 Instagram 和消息服务 WhatsApp，以及它们在增强 Facebook 主导地位方面的作用。纽约州总检察长利蒂希娅 · 詹姆士（Letitia James）星期三在一次新闻发布会上说，“近 10 年来，Facebook 一直利用其主导地位和垄断势力，打压规模较小的竞争对手，牺牲了普通用户的利益。”起诉 Facebook 的有 46 个州，以及哥伦比亚特区和关岛。在起诉 Facebook 上，各州与美国联邦贸易委员会（以下简称 “FTC”）进行了协调，但星期三各自独立提起诉讼。FTC 竞争事务局局长伊恩 · 康纳（Ian Conner）在一份声明中说，“社交网络是数以百万计美国人生活的中心，Facebook 强化其垄断地位的行为，使得消费者不能享受竞争带来的好处。我们的目标是恢复市场竞争。”美国众议院负责反垄断事务的一个委员会主席大卫 · 希希莱茵（David Cicilline）为这些诉讼 “点赞。Facebook 触犯了法律，它必须被分拆，我为 FTC 和总检察长点赞”。Facebook 未就此置评。对于反垄断诉讼，Facebook 采取了双管齐下的策略。CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)声称收购 Instagram 和 WhatsApp 有助于保持 Facebook 在竞争激烈的社交网络市场上的竞争力，Facebook 还投入资源进行游说。今天常规交易中，Facebook 股价下跌 5.48 美元，跌幅为 1.93%，报收于 277.92 美元，盘中一度探底 271.75 美元。